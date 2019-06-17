Son Dakika Haberleri: Ilıca yıkılıyor
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Ilıca yıkılıyor

1 saat önce

Aziziye Belediyesi'nce Ilıca bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına yeniden hız verildi.

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Aziziye Belediyesi'nce Ilıca bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına yeniden hız verildi.

Termal kaplıcalarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip Ilıca'da geçtiğimiz yıllarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 340 konut ve 114 işyerinin yapımı tamamlanarak has sahiplerine teslim edildi.

Aziziye Belediye başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ilıca'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Orhan burada yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarından en önemlilerinden bir tanesini Ilıca'da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yılda tamamladığımız 340 konut 114 iş yerinin yapımı bitti. Hak sahipleri, kiracılara ve esnafımıza dağıtıldı. Bundan sonraki süreçte Ilıca'da yıkım işlemlerine başladık, yıkımla birlikte Ilıca'nın çevresi de değişmiş olacak. Ana caddede bulunan eski yapıların Ilıcaya vermiş olduğu kötü görünümden kurtulacağız. Yıkım sonrasında Ilıca, termal cazibe merkezi, turizm merkezi olacak. Tamamlayacağımız yeni kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Ilıca'ya termal turizm beldesi görünümünü vermeyi amaçlıyoruz. Ilıca, faaliyete geçireceğimiz yeni çarşısıyla, 114 iş yeri ve 340 konutuyla, termal turizmi açısından önemli bir yere sahip olacağını göz önünde bulundurduğumuzda, değişim ve dönüşümün en önemli merkezlerden biri olacak Ilıca, Doğu'da termal denilince akla gelecek en önemli noktalardan biri olacak" diye konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Termal, Aziziye, Ilıca
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