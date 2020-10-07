Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı - Son Dakika

Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı

07.10.2020 16:33
Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı, System.String[]

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı, Erzurum yerel buğdayı Kırik buğdayın üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı, Erzurum yerel buğdayı Kırik buğdayın üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de tarımın yaygın olduğu illerde özelliklerine göre yerel buğdaylar olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Örneğin Kars'ta Kavlıca buğdayı, Van ve Diyarbakır'da Karakılçık buğdayı, Sivas'ta Zerun buğdayı, Kastamonu'da Siyez buğdayı Erzurum'da ise Kırik buğday vardır. Bu buğdayların tadı lezzetli, soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklı olma özellikleri vardır. Ancak bu buğdayların verimi düşüktür. Bu sebeple üretici yerel buğdayları bırakıp ıslah edilmiş tohumlar kullanmaktadır. Bezosta, Odesa, Ekiz gibi. Islah edilmiş tohumların verimi yüksek olsa da Erzurum'da alım fiyatı düşük olduğu için üreticiyi memnun etmemekte üretici buğday üretiminden çekilmektedir. Ekim alanları düşmektedir" dedi.

Uluslar Arası Organik Tarım Üreticileri Federasyonu IFOAM ile yaptıkları projelerde kendilerine yaptığı rehberlik sonucu Yerel Kırik Buğday'a talep bulunduğunu dile getiren Ilıcalı, "İlk organik Kırik buğday satışımız 2020 yılında olacağı için elinde organik sertifikası ile analiz sonucu olan üreticilerin sözleşme yapmak üzere birliğimize gelmelerini bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı

Doğu Anadolu, Diyarbakır, Erzurum, Buğday, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi
Ne kavga ne tartışma yaşandı! Kurallara uymayan yaşlı adama tek sözüyle maske taktırdı Ne kavga ne tartışma yaşandı! Kurallara uymayan yaşlı adama tek sözüyle maske taktırdı         
18:34
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı         
17:46
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı         
16:48
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:47:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilıcalı'dan Kırik buğday üretiminin yaygınlaştırılması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei