Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı - Son Dakika Spor

Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı

57 dakika önce

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta, 4-1'in rövanşında deplasmanda Valencia'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Atalanta'da Josip Ilicic attığı 4 golle geceye damga vurdu.

Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı. İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

JOSİP ILİCİC YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Valencia, 51. dakikada Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. İtalyan ekibinde Ilicic 71. dakikada "hat-trick" yaparak eşitliği tekrar sağladı. Sloven futbolcu Ilicic 82. dakikada kendisinin ve takımının 4. golünü bularak skoru belirledi: 4-3. Bu sonuçla Atalanta bir üst tura çıkan taraf oldu.

Atalanta tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Valencia, Atalanta, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Son Dakika Haberleri
01:14 Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
01:04 Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
23:51 Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
22:57 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
22:50 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından - BALIKESİR

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 02:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]