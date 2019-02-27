Ilık" Akan Kaynak Suyunun Araştırılmasını İstiyorlar

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Ayva köyünün sakinleri, yaz kış aynı sıcaklıkta akan ve bazı hastalıklara iyi geldiğine inandıkları kaynak suyunun araştırılmasını istiyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Ayva köyünün sakinleri, yaz kış aynı sıcaklıkta akan ve bazı hastalıklara iyi geldiğine inandıkları kaynak suyunun araştırılmasını istiyor.



Ayva köyü muhtarı Ahmet Çakılcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilıcaksu mevkisinden çıkan suyun kar yağarken bile ılık şekilde aktığını söyledi.



"Ilık" suyun plastik borularla bazı evlerin bahçelerine getirildiğini belirten Çakılcı, köy kurulduğundan bu yana suyun böyle aktığını anlattı.



Kar yağarken bile suyun kaynağında sıcaklığın 26-27 derece olduğunu dile getiren Çakılcı, "Buradan 200 metre boru ile giden suyun sıcaklığını ölçtüğümüzde bile 25 derece çıkıyor. Belki derinlere inildiği zaman daha sıcak olabilir." dedi.



Çevre köylerde suyun şifalı olduğuna inanıldığını ifade eden Çakılcı, "Buranın devletimiz tarafından değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu suyun tahlilleri yapılarak nelere faydalı olduğu araştırılırsa ne yapılabileceğine devlet büyüklerimizin karar vermesi lazım. Önce tahlili sonra da insan sağlığına faydalı olacaksa burada değerlendirilip bir tesis kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.



Çakılcı, suyun faydalı olduğunun tespiti halinde kurulacak tesisin de ilçeye ekonomik fayda sağlayacağını kaydetti.

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