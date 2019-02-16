Son Dakika Haberleri: İlik Kanserine Yakalanan Hasta İçin Kampanya

İlik Kanserine Yakalanan Hasta İçin Kampanya

1 saat önce

Erciş ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan Burak Özdaş için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

İlik Kanserine Yakalanan Hasta İçin Kampanya, System.String[]
Erciş ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan Burak Özdaş için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.Yaklaşık iki aydır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 29 yaşındaki Özdaş için uygun ilik bulunması amacıyla kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçe merkezinde kurulan Kızılay mobil aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Özdaş'ın ağabeyi Yasin Özdaş, yaptığı açıklamada, vatandaşların kampanyaya yoğun destek verdiğini belirterek, kardeşinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını istediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:22 Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı Peribacaları'nın Yakınına Yapılan 15 Yapı Bugün Yıkılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 12:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlik Kanserine Yakalanan Hasta İçin Kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]