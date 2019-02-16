İlik Kanserine Yakalanan Hasta İçin Kampanya
1 saat önce
Erciş ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan Burak Özdaş için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Erciş
ilçesinde ilik kanseri teşhisi konulan Burak Özdaş için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.Yaklaşık iki aydır Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 29 yaşındaki Özdaş için uygun ilik bulunması amacıyla kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
İlçe merkezinde kurulan Kızılay
mobil aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Özdaş'ın ağabeyi Yasin Özdaş, yaptığı açıklamada, vatandaşların kampanyaya yoğun destek verdiğini belirterek, kardeşinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını istediklerini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:22 Kaynak: AA
YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin
Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
Peribacaları'nın Yakınına Yapılan 15 Yapı Bugün Yıkılacak