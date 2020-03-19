İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika
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İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

6 saat önce

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor Korana virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir yemek yaptı Aydın'da bir işletme, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı vücut direncini güçlendirmek için kemik iliğinden özel bir yemek yapmaya başladı.

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Korana virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir yemek yaptı

AYDIN - Aydın'da bir işletme, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı vücut direncini güçlendirmek için kemik iliğinden özel bir yemek yapmaya başladı.

Danaların kaval kemiklerindeki iliği 'ilik mangal' adını verdiği özel bir yöntemle pişirip servis eden şef aşçı İbrahim Yüzbaşı, insanların sadece karnını doyurmak için değil, virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için mekanlarına yemeğe geldiğini söyledi.

Yaptığı işin aslında yeni bir buluş olmadığını, atalarının asırlar önce kullandığı beslenme yöntemini farklı bir taktik ile yeniden gündeme getirdiklerini belirten İbrahim Yüzbaşı, "Eski insanlarımız tıp gelişmemesine rağmen çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli imiş. Bunun sebebini araştırdığımızda tıbbi ilaçlardan ziyade insanlarımızın bilinçli beslenme sisteminin etkili olduğunu görüyoruz. Eskiden insanlarımız bir hastalık olduğunda ilik çorbası yapar ve kendilerini korurmuş. Küresel bir sağlık tehdidi oluşturan korana virüs ülkemizde de ortaya çıkınca danaların kaval kemiklerini kesimden hemen sonra ortasından elektrikli testere ile kesip ortadan ikiye bölerek özel bir yöntemle donduruyoruz. Daha sonra ızgarada bu ilikleri mangalda ateşin üzerinde pişiriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren ilik vücudu virüslerden koruyor" dedi.

"Ateşin üzerinde pişen kemiğin içerisindeki ilik ile korona virüsü yok ediyoruz"

İliğin insan sağlığına birçok faydası olduğunu kaydeden Yüzbaşı, "İlik, eklem ağrılarından tutun saçlarımıza kadar vücudumuza çok faydası olan bir gıda maddesi. Korona virüse karşı ilik tüketebiliriz. Çünkü ilik bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İlik doğal bir ilaç. Ateşin üzerinde pişen kemiklerdeki ilik ile korona virüsü yok ediyoruz. Geçmişte çok faydalı olan kemik suyundan çorba yapılırdı. İlik mangal adını vererek geliştirdiğimiz bu yöntem ile kemikleri mangalda pişirip, yanında da özel salatası ve sosları ile misafirlerimize servis ediyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor, aşırı derecede bir talep var" diye konuştu.

İlik mangalı virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:23 Kaynak: İHA

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