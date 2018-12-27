Son Dakika Haberleri: İlik Nakilli Çocukların Yeni Yıl Dileği İyileşmek

İlik Nakilli Çocukların Yeni Yıl Dileği İyileşmek

55 dakika önce

UKRAYNA Aile Derneği ile Medical Park Antalya Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği yılbaşı partisinde, pediatrik kemik iliği ünitesinde tedavi gören 25 çocuk gönüllerince eğlendi.

İlik Nakilli Çocukların Yeni Yıl Dileği İyileşmek, System.String[]
UKRAYNA Aile Derneği ile Medical Park Antalya Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği yılbaşı partisinde, pediatrik kemik iliği ünitesinde tedavi gören 25 çocuk gönüllerince eğlendi. En küçüğü 10 aylık, en büyüğü 10 yaşındaki çocukların yeni yıl dilekleri ise bir an önce iyileşmek oldu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nde tedavi gören Türk, Ukraynalı, Rus, Azeri ve Makedonyalı 25 çocuk, düzenlenen yılbaşı partisinde birbiriyle kaynaştı. Ukrayna'dan gelerek 5 aydır Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nde tedavi gören Ukraynalı 10 aylık Yevanhelina Ilenchuk, partinin en küçük davetlisiydi. Annesi Anzhela Pithotska'nın kucağında partiye katılan minik Yevanhelina etrafına gülücükler atarken, anne ise tedavi için geldikleri Antalya'da moralinin yerinde olduğunu, Türklerin sıcakkanlığı ve şehrin güzelliğiyle de mutlu olduklarını söyledi. Anzhela Pithotska, yeni yıl dileğinin, kızının bir an önce iyileşmesi olduğunu söyledi.

BÜYÜKANNESİNİN KUCAĞINDA PARTİYE KATILDI

Ukraynalı Ivana Tarasiuk (10) ise yılbaşı partisine büyükannesi Liubov Tarasiuk ile katıldı. Kendisi gibi ilik nakli olan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ivana, gönlünce eğlendi. İlik nakli olan 10 yaşındaki Azeri ikizler Altay Mammadov ve Marvan Mammadov da yılbaşı partisinde Türk, Ukraynalı, Rus ve Makedonyalı çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Antalya'da bir Türkle evli olan ve yaklaşık 25 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, 10 yıl önce kurulan derneklerinin bu tip sosyal etkinlikler düzenlediğini ve özellikle yabancı ülkelerden tedavi için Antalya'ya gelen çocukların adaptasyonuna yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hastane Başhekimi Meltem Demir, etkinliği düzenleyen Ukrayna Aile Derneği'ne teşekkür etti. Başhekim Demir, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Özellikle yurtdışından gelen çocuklar, bu tip etkinliklerle bulundukları ortama daha kolay adapte oluyor" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:01 Kaynak: DHA

Ukrayna, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü 3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı

Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:56:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlik Nakilli Çocukların Yeni Yıl Dileği İyileşmek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]