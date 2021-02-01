İlik nakli olan Öykü Arin'in yüzü artık gülüyor - Son Dakika

İlik nakli olan Öykü Arin'in yüzü artık gülüyor

01.02.2021 11:07
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"Öykü Arin'e Umut Ol" isimli kampanya sayesinde lösemi hastalarına umut olan, babasından yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle de yaşama tutunan 6 yaşındaki Öykü Arin'in artık yüzü gülüyor.

"Öykü Arin'e Umut Ol" isimli kampanya sayesinde lösemi hastalarına umut olan, babasından yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle de yaşama tutunan 6 yaşındaki Öykü Arin'in artık yüzü gülüyor.

İzmir'de 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Daha sonra ülke geneline yayılan kampanyaya "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verildi. Kampanya sayesindeki bağışlar da başka lösemi hastalarına umut oldu.

Tedavi için 2019 yılında Antalya'ya giden Öykü Arin'e özel bir hastanede annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarım uyumlu kemik ilik nakledildi. İliğin uyum sağlamaması üzerine Öykü'ye 2 ay sonra babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Tetkiklerde babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 tuttuğunun belirlenmesinin ardından bir süre daha Antalya'da kontrol altında tutulan Arin, tekrar İzmir'e döndü.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Şen ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm vakitlerini kızlarıyla evlerinde geçiriyor.

Kontrolleri için 3 ayda bir Antalya'ya giden Öykü Arin, evdeki zamanlarını da resim yaparak ve şarkı söyleyerek geçiriyor.

"Kızımla en çok deniz kenarında yürümeyi özledim"

Anne Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine, kızının rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi.

Eşinden yapılan yarı uyumlu kemik iliği naklinin ardından kızının vücudunda ilik savaşı sürecinin başladığını belirten anne Şen, "Yarı uyumlu nakillerde bu tür sorunlar daha yaygın oluyor. Kızımız, ilik savaşını engellemek için ağır ilaçlar kullanıyor. O mücadeleci bir çocuk ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. İlik savaşı sürecinin normale dönmesini bekliyoruz. Bu süreç tamamlansa bile her şeyin yoluna girmesi için 5 yıl geçmesi lazım. Kızımla en çok deniz kenarında yürümeyi özledim." diye konuştu.

Kızının moralinin çok iyi olduğunu vurgulayan Yazıcı, nakil sürecinde olduğu gibi iyileşme döneminde de sevenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

"Öykü Arin'e Umut Ol" isimli kampanyanın birçok hastaya şifa olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlk ayda 100 bin kişiye ulaşmıştı. Bu kampanyaya başladığımız zaman ülkemizde donör sayısı 180 bin civarındaydı. Şu anda ise 700 bine yakın ama hala bu sayı çok az. Başlattığımız kampanya sayesinde binlerce kişiye uygun kemik iliği bulundu. Kampanyanın ilk ayında Türk Kızılay Genel Başkanı bizi evimizde ziyaret etti. Bu süreçte hem onlar hem de Sağlık Bakanlığı hep yanımızda oldu. TÜRKÖK laboratuvarlarında görev yapan sağlık çalışanları yoğun mesai harcadı. Bu süreçte kampanya düzenleyen ailelere destek oluyoruz."

Öykü Arin ise annesinin çektiği videoda sözlerini kendisinin yazdığı çocuk şarkısını söylerken, vatandaşlara "donör olun umut olun ve asla vazgeçmeyin" mesajı verdi.

"Hastalığı açısından herhangi bir sorun yok"

Öykü Arin'in doktoru Prof. Dr. Akif Yeşilipek ise yaptıkları son testlerde nakledilen iliğin yüzde yüz tuttuğunu belirlediklerini ifade etti.

Tedavinin sürdüğünü hatırlatan Yeşilipek, "Şu an Öykü Arin ilik savaşı durumunu yaşıyor. Bunun hastalıkla bir ilişkisi yok, yeni çalışan ilikle vücudun bir anlaşmazlığı oluyor. Yeni çalışan ilik vücudu yabancı kabul ediyor. Bazı organlara saldırıyor. Öykü'de de cilt döküntüleri oldu. Şu anda onun için ilaç kullanıyor. Hastalığı açısından herhangi bir sorun yok." şeklinde konuştu.

Ailenin kızları için uygun donör bulunması için çok mücadele verdiğini kaydeden Prof. Dr. Yeşilipek, başlatılan kampanyalar sayesinde artık hastaların Türkiye'de verici bulma şansınız arttığını sözlerine ekledi.

Kök Hücre, Antalya, Lösemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlik nakli olan Öykü Arin'in yüzü artık gülüyor - Son Dakika


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