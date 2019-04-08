Son Dakika Haberleri: İlim Hikmet Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İlim Hikmet Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

1 saat önce

Merkezi Kayseri'de bulunan ve 26 yıldır Kayseri yerelinde İslami, sosyal, kültürel alanlarda faaliyet üreten İlim Hikmet Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

İlim Hikmet Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Merkezi Kayseri'de bulunan ve 26 yıldır Kayseri yerelinde İslami, sosyal, kültürel alanlarda faaliyet üreten İlim Hikmet Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Önceki dönem başkanı Osman Gerçek, Fatih Kaya başkanlığındaki on kişilik yönetime görevini devretti.

Fatih Kaya başkanlığındaki İlim Hikmet Vakfının yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor: Harun Çelik, Tekin Taşınma, Atabay Çelik, Mustafa Akdeniz, Erdal Ergenç, M. Turabi Çelik, Furkan Karakuş, Musa Yılmaz ve Mehmet Tokluman. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Fatih, Kayseri, Güncel
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