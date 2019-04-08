İlim Hikmet Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
1 saat önce
Merkezi Kayseri'de bulunan ve 26 yıldır Kayseri yerelinde İslami, sosyal, kültürel alanlarda faaliyet üreten İlim Hikmet Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Merkezi Kayseri
'de bulunan ve 26 yıldır Kayseri yerelinde İslami, sosyal, kültürel alanlarda faaliyet üreten İlim Hikmet Vakfı'nın 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Önceki dönem başkanı Osman Gerçek, Fatih
Kaya başkanlığındaki on kişilik yönetime görevini devretti.
Fatih Kaya başkanlığındaki İlim Hikmet Vakfının yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor: Harun Çelik, Tekin Taşınma, Atabay Çelik, Mustafa Akdeniz
, Erdal Ergenç, M. Turabi
Çelik, Furkan Karakuş, Musa Yılmaz
ve Mehmet Tokluman. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: İHA
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