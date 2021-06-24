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"İlim Kitap Kahve" merkezi açıldı - Son Dakika

"İlim Kitap Kahve" merkezi açıldı

24.06.2021 09:20

Vali Cüneyt Epcim, İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "İlim Kitap Kahve" merkezinin açılışına katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "İlim Kitap Kahve" merkezinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Epcim, Bayburt'ta çeşitli kurumlar tarafından desteklenen projelerle eğitim altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Sağlanan desteklerle sekiz tasarım ve beceri merkezi oluşturulduğunu belirten Vali Epcim, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın dört tane sivil toplum kuruluşumuzu ciddi düzeyde desteklediği kaynaklar aldık. Bunlardan bir tanesi de Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında ülkemizin yüz akı sivil toplum örgütlerinden İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen desteklerle bu güzel mekanı oluşturduk. Bu güzel mekanın gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Epcim, beşeri ve fiziki alt yapıyı geliştirerek eğitim çağındaki gençlere güzel imkanlar sunduklarının altını çizdi. Bayburt'un bu noktada şanslı iller arasında olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, şöyle devam etti: "Bayburt büyük bir üniversiteye sahip. Bayburt'ta üniversitemiz geliştikçe, eğitim altyapısı geliştikçe oradan yansıyan sonuç eğitimde motivasyon olarak karşımıza çıkacak. Öğrencilerimiz de bu sayede önemli akademik başarılara ulaşacaklar. Milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirdiğimiz Bayburtlu gençlerimiz hepimizin gururu olacaklar."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Hasan Basri Topsakal'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Vali Epcim, açılış sonrası Topsakal'dan bilgi alarak merkezde incelemelerde bulundu.

Açılışa kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. - BAYBURT

İlim Kitap Kahve merkezi açıldı
İlim Kitap Kahve merkezi açıldı

Cüneyt Epcim, Bayburt, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İlim Kitap Kahve' merkezi açıldı - Son Dakika Ekonomi


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