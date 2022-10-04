Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı

İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde aile adına taziyeleri, Urhan'ın oğlu Osman Urhan ile damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına 87 yaşında hayatını kaybeden Urhan'ın öğrencileri ve sevenleri ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.
Nedim Urhan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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