Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı

04.10.2022 18:36

İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan'ın cenazesi toprağa verildi.

İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde aile adına taziyeleri, Urhan'ın oğlu Osman Urhan ile damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına 87 yaşında hayatını kaybeden Urhan'ın öğrencileri ve sevenleri ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Nedim Urhan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

YORUMLAR
500
AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni
Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, Nedim Urhan, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:50 Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 00:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement