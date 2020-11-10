"İlim Membaı Maveraünnehir" sempozyumunda hadis ilmi konuşuldu - Son Dakika

"İlim Membaı Maveraünnehir" sempozyumunda hadis ilmi konuşuldu

10.11.2020 14:11

Bu yıl ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen "5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" kapsamında farklı ülkelerden isimlerin katılımıyla "Maveraünnehir'de Hadis İlmi" oturumu düzenlendi.

Bu yıl ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen "5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" kapsamında farklı ülkelerden isimlerin katılımıyla "Maveraünnehir'de Hadis İlmi" oturumu düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlik, Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin YouTube hesabından canlı olarak katılımcılarla buluştu.

Fuarın İçerik Koordinatörü Ali Sözer'in başkanlığını üstlendiği oturuma Afganistan'dan katılan Prof. Dr. Seyyid Ahmed Haşimi, "Maveraünnehir Ulemasının Hadis İlminin Yayılmasındaki Gayretleri" başlıklı konuşmada, son peygamber Hz. Muhammed'in sözlerini, fiillerini ve halini kapsayan sünnet-i seniyyeyi her çağda koruyan ilim erbabının olduğuna işaret ederek, bu hadisleri anlamak ve araştırmak için zamanla birçok yeni bilim dalının da ortaya çıktığını söyledi.

Haşimi, Maveraünnehir'in ilk muhaddislerine işaret ederek, şunları anlattı:

"Birincisi değerli sahabe Büreyde b. Husayb (as)'dır. Zehebi'nin verdiği bilgiye göre 628 yılında Müslüman olduktan sonra Maveraünnehir'e indi ve orada hadis ilmini yaydı. Bir süre Basra'da da yaşadı. Daha sonra Hz. Osman döneminde Horasan'a gitti. Büreyde, Peygamber Efendimizden 150 hadis rivayet etmiştir. Büreyde aynı zamanda Peygamberimizle ilk hicret eden muhacirlerdendir. Bu anlamda Horasan'da da ilk rivayet eden kişi Büreyde'dir. Mezarı Merv'dedir. İkincisi ise Abdullah b. Hazim'dir ve Horasan emiridir. Maveraünnehir'de hadislerin yayılmasında önemli bir rolü vardır."

Maveraünnehir diyarı ile İslam ülkeleri arasındaki kültür ilişkilerinin hicri 3. asırda zirve noktasında olduğunu aktaran Haşimi, "O dönem İslam dünyasından birçok muhaddis Maveraünnehir'e göç etti. Maveraünnehir ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkiler esasında etki ve etkileme dolayısıyla karşılıklı etkileşim üzerinden oluşuyordu. Endülüslüler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Maveraünnehir diyarında İslam uygarlık tarihi boyunca birçok müfessir, tarihçi, coğrafya uzmanı, filozof ve edebiyatçının yanı sıra İmam Buhari, Müslim, Tirmizi, Farabi ve Biruni gibi birçok alim de yetişmiştir." diye konuştu.

Maveraünnehir ve Osmanlı ilişkilerine de değinen Haşimi, Osmanlı Devleti'nin şer'i ve hadis bilimlerinin aktarılmasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek, Sultan Abdülhamid'in Sahih-i Buhari'nin Mısır'da basılmasını sağladığını, eserin İstanbul'da camide okutulması emrini verdiğini ifade etti.

Haşimi, "Buhari'nin eserinin Osmanlı döneminde İstanbul'a gelmiş olması şunu göstermektedir. Maveraünnehir ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski tarihlere dayanmaktadır ve Osmanlı döneminde de büyük bir desteğe nail olmuştur." dedi.

"İslam medeniyeti, inanç, tevhid, ilim, ahlak, erdem, amel üzerine oluşturuldu"

Suriye'den yayına katılan Bessam Hamzavi de "Maveraünnehir'de Hadis İlmi ve İslam Medeniyetine Katkısı" konulu konuşmasında İslam'ın toplumlara yeniyi getirmek için indirildiğini söyleyerek, "İslam aynı zamanda kendinden önce gelen dinlerde olan bazı anlamları geliştirmek için indirildi. İslam uygarlığı her şeyden önce bir dine dayanıyordu. Oysa insanlık tarihimizde hiçbir uygarlık tam olarak bir din üzerine oluşturulmamıştı. Sadece İslam medeniyeti, inanç, tevhid, ilim, ahlak, erdem, amel üzerine oluşturuldu." değerlendirmesini yaptı.

Hamzavi, İslam dininin Kuran ve sünnet üzerine dayalı bir din olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sahih-i Buhari eseriyle İmam Buhari, gerçekten birçok yönden başarı kaydetti. Eser, akaid, fıkıh, ahlak, eğitim, peygamberler, efendimizin sireti ve tefsir hakkında, yani bütün konularda olan hadisleri kapsamaktadır. Hadislerin hepsi senetlere dayandırılarak, Peygamber Efendimizden rivayet edilmiştir."

Sahih-i Buhari'nin 97 kitaptan oluştuğu bilgisini veren Hamzavi, "Sahih-i Buhari'nin İlim ve İman kitapları peş peşe gelen değil, bağımsız kitaplardır. Sahih-i Buhari'nin 97 kitabında 3 bin 450 bölüm yer alıyor. Tespit etmiş olduğu hadislerin sayısına gelince 7 bin 500 veya 7 bin 600 hadis olarak ortalaması böyledir. Bu eser biraz incelendiğinde aslında 97 kitabın her biri insanlık tarihinde bir uyarlığı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Katar'dan katılan Ömer İcli ise, Maveraünnehir ülkelerinde çok sayıda hadis medreselerinin oluşturulduğunu dile getirerek, "Maveraünnehir'de hadis ilminin yanı sıra tıp, coğrafya, tarih, dil, felsefe ve astronomide büyük alimler yetişmiştir." bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren oturumda Fas'tan yayına katılan Abdülmecid Hayali ise "Sahih-i Buhari'de Endülüs Rivayetleri, İbnü's-Seken, el-Asili ve İbnü's-Saade Örneklerinde" başlıklı bir konuşma yaptı.

Maveraünnehir, Arapça, Kitap, Hadis, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İlim Membaı Maveraünnehir' sempozyumunda hadis ilmi konuşuldu - Son Dakika


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