"İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması" - Son Dakika
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"İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması"

6 saat önce

Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER), "İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması" düzenledi.

Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER), "İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması" düzenledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Kampüsünde düzenlenen programda konuşan VEFADER Başkanı Murat Mücahit Yentür, 1951'de tohumu atılan, 1973'te aynı kökten yeni bir filiz veren İlim Yayma Vakfı fidanından 2009'da bir vefa timsali olarak mezunlar derneğinin doğduğunu anlattı.

Bu yılki buluşmanın "Samimiyet" temasıyla düzenlendiğini dile getiren Yentür, şöyle konuştu:

"Samimiyet, bu millete ilmini, emeğini, duasını ve fikrini infak etmektir. Samimiyet, İlim Yayma ile sevdalanıp VEFADER'de buluşarak kadim bir medeniyet tasavvuru düşünde heyecanlanıp sebat etmektir. Kudüs ve Doğu Türkistan için, elimizden kayıp giden gençlerimiz için, bilgi çağını kaçırmamak, kültürel yozlaşmaya karşı durmak, huzura vesile olmak, zalime haddini bildirip mazluma hakkını vermek için samimiyetle bir şeyler yapmalıyız."

Yentür, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yürüttükleri proje bazlı burs desteği ile akademik ve kariyer danışmanlığı öğrenci rehberliğini çok önemsediklerine dikkati çekerek, burs çalışmaları için destek istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da vefanın anlamını Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin fethinin müjdelenmiş olduğu Fetih Suresi'ndeki kelimenin anlam boyutuyla birbirlerine anlattıklarını kaydetti.

Bu toplantıların birbirlerine vefa göstermelerinin davaya, millete, ülkeye ve ümmete olan bir vefanın tekrarlanması olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "VEFADER'in geçmişine vefalı, geleceğe yeni bir paradigma ve medeniyet anlayışı çerçevesinde, ülkemizin güçlü ve büyük Türkiye olarak dünya sahnesinde yerini almasını, adil ve merhametli yeni bir dünya kurma noktasındaki gayretini ve samimiyetini zafere ulaştırmasını istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye ve millet hizmet etmek, gönül coğrafyasında yakılan ateşi söndürmek, insanlığa yeniden adaleti ve barışı egemen kılmak için mücadele verdiklerini anlattı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da İlim Yayma Vakfının ilme ve insana yatırım noktasındaki çalışmalarında TÜBİTAK'ın önemli bir paydaş olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının yüzde 15'ten yüzde 70'lere çıktığına dikkati çeken Mandal, yerli otomobille birlikte bunun savunma sanayisinin dışındaki sektörlere de yayıldığını söyledi.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise ilim, irfan ve hikmet yolunun yolcuları olduklarını dile getirerek, İlim Yayma Vakfının sadece Türkiye'de değil Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın dört bir yanında mensupları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ulaştırılmak üzere derneğin kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla Hakkari Derecik Gelişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki 15 öğrenciye verilen eğitim desteği için hazırlanan belge AK Parti Grup Başkanvekilleri Özkan ve Akbaşoğlu'na takdim edildi.

Programa, İlim Yayma Vakfı Genel Sekreteri Nurettin Alan, vakfın yönetim kurulu üyeleri ve mensupları katıldı.

İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:23 Kaynak: AA
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