İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi

30.03.2021 09:54
İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi, System.String[]

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanlığına Hüseyin Nuri Çomu yeniden seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanlığına Hüseyin Nuri Çomu yeniden seçildi. Çomu, "Yarım asrı geride bırakan İlim Yayma Cemiyeti, anlayışı ve ülke genelindeki güçlü altyapısıyla Adana'da da ilmi, fikri, edebi, siyasi ve akademi alanında kendini yetiştirmek isteyene kol kanat germeye devam edecek" dedi.

Başkan Hüseyin Nuri Çomu, tek aday olarak gösterildiği genel kurulda, güven tazeledi. 1951 yılından bugüne 100'ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına, 180 öğrenci yurdunda yaklaşık 25 bin öğrencinin barınmasına vesile olan Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti'nin Adana Şubesi Genel Kurulu pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

İYC Adana Şubesi tarafından yaptırılan Hacı Nazif Çelebi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul sonrası üyelere teveccühlerinden dolayı teşekkür eden Hüseyin Nuri Çomu, "İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi olarak geçtiğimiz dönemde birçok hayır hizmeti gerçekleştirdik. Bu iki yılın en önemli eseri, 300 öğrenci kapasiteli Hacı Nazif Çelebi Erkek Öğrenci Yurdu'nu faaliyete geçirmek oldu. Genel Merkezimizin tüm faaliyetlerine katılarak destek verirken, Adana olarak böylesine anlamlı bir eseri vatan evlatlarımıza kazandırabildiğimiz için Allah'a şükrediyorum. Bu çatıda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'la birlikte ülkemize değer katan birçok vatan evladı yetişti. Adana'da faaliyete geçirdiğimiz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'na Hacı Nazif Çelebi adının verilmesi ayrı bir anlam taşıyor. Ömrünün büyük bölümünü manevi değerleri güçlü öğrencilerin yetişmesine vakfeden Hacı Nazif Çelebi için Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Yatakhanemize gece gelip üstümüzü örten değerleri nasıl unutabiliriz" diyerek özveriyi tanımlamıştır. Böyle değerli bir büyüğümüzün adını Adana'da böylesine güzide bir eserle ilelebet yaşatacak olmaktan mutluyuz. Elbette bu yöndeki faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu üyeleri: Hüseyin Nuri Çomu, Mehmet Barış, İmam Gazali Hiradağı, Hüseyin Turgut Bahar, Hüseyin Öztürk, Hamza Çalışkan, Uğur Tamer.

Denetim kurulu üyeleri: Mehmet Aslanbaba, Mehmet Yıldız, Muhammed Karaduran Yönetim kurulu yedek üyeleri: Muhammet Yılmaz, Mehmet Demirci, Turgut Emrecik, Zeki Uyanık, Abdülhakim Yılmaz, Salih Atilla, Selman Sertkaya.

Denetim kurulu yedek üyeleri: Mesut Yaman, Ali Sicim, Mehmet İbiş. - ADANA

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi

İmam Hatip, Nuri Çomu, Çelebi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanlığına Çomu yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei