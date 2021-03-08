İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arslan oldu - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi'nde yapılan seçimle Mehmet Emin Arslan başkanlığa seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İlim Yayma Cemiyeti'nin Gaziantep Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Tek listeyle gidilen genel kurulda daha önce birçok STK'da çeşitli görevlerde yer alan Mehmet Emin Arslan cemiyetin yeni başkanı seçildi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek, cemiyetin 70'inci kuruluş yıl dönümünü ekim ayında idrak edeceklerini belirterek, "Cemiyetimiz sizler gibi kıymetli, hizmet eri, 68 kişi tarafından kurulmuş ve bu günlere gelmiştir. Biz cemiyetimizi kuran 68 kişiye ondan sonra bugüne ulaşmasına vesile olmuş emekleriyle gayretleriyle tüm üyelerimize ve bunlardan rahmete kavuşmuş olan, bütün üyelerimize, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza dua ediyoruz. Şükranla hayırla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemiyetin 1951 yılında 68 kişi ile kurulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunların içlerinde sizler gibi insanlar var. Bu kurucuların niyetleri aynıydı. Ahmet hocam burayı hangi niyetle kurmuşsa, o insanlar da bu cemiyeti bu kurumu aynı niyetle kurmuşlar. Ümmeti Muhammed'in ihtiyaç duyduğu insan kaynağını temin etmek için 1951'de bu insanlar bu niyetle bir araya gelmişler. İçlerinde avukatlar, eğitimciler, din adamları var, bugün burada olduğu gibi. İnşallah görevi devralan yeni yönetimimizde cemiyetimizin başarılarını biraz daha yukarıya taşıyacaktır."

Mehmet Emin Arslan da, cemiyetin kurulduğu günden bu yana yarım asra aşkın geçmişiyle yetiştirdiği neslin çok büyük hizmetler verdiğine değinerek, Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesi için çalışmalar yapan ve birçok gencimizin yetişmesinde büyük payı olan cemiyetin bir ilim ve irfan yuvası olduğuna dikkat çekti.

Üç ayların içerisinde olduklarını anımsatan Arslan, "Miraç kandilini idrak edeceğimiz günlerde 'Kudüs ve Mescidi Aksa' bilinci oluşturmalıyız. Genç nesillerimize Kudüs'ün Siyonizm ve Yahudi istilası altında olduğunu ve bir an önce özgürleştirmemiz gerektiğini öğretmeliyiz. Bu vesileyle Kudüs fatihi, 'Şark'ın en sevgili sultanı' Selahaddin Eyyubi'yi vefatının 828'inci yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Kurula, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcısı Rafet Gayretli, Doğu ve Güneydoğu Bölge Sorumlusu M. Ali Meydanal'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile üyeler katıldı.