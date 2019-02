İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şubesi Açıldı

İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şubesi açıldıAYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şubesinin 'İlim Kitap Kafe'si öğrencilerin hizmetine açıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şubesi açıldı



AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şubesinin 'İlim Kitap Kafe'si öğrencilerin hizmetine açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı sponsorluğunda anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği kitap kafede öğrenciler kendilerine sunulan her imkandan yararlanabilecek.

Turan Mahallesi, İstasyon Bulvarı No 59'da bulunan İlim Kitap Kafe'nin açılışına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, SP İlçe Başkanı Musa Muça, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Eğitim Bir-Sen Nazilli Şube Başkanı Erhan Aydın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla cemiyet faaliyetlerine başladı.

Açılış töreninde konuşan İlim Yayma Cemiyeti Nazilli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Satılmış, cemiyetin 1951 yılında İstanbul'da bir grup iş adamı tarafından imam hatip lisesi yaptırmak ve imam hatip öğrencilerinin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Satılmış, "Cemiyet, 1952 yılında ilk imam hatip lisesini açıyor. Cemiyetin şu anda Türkiye'de 178 şubesi ve 180 öğrenci yurdu geleceğimizi olan öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Nazilli Şubemiz ise yaklaşık 10 yıldır hizmet vermektedir. Şu an açılışını yaptığımız bina "FETÖ'nün öğrenci yurduydu. Son iki yıldır atıl ve perişan haldeydi. Bu binanın kullanım hakkının bize verilmesinin ardından Nazilli Belediyemizin büyük destekleri ile bina kullanıma hazır hale geldi. Gönüllü öğretmenlerimiz tarafından bu binamızda anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize İngilizce, Arapça, Osmanlıca, hat ve Kuran-ı Kerim dersleri veriyoruz. Bodrumu ile birlikte toplamda 4 kattan oluşan binamızda öğrencilerimizin derslerden arta kalan zamanlarında eğlenebilmeleri için de masa tenisi, langırt ve zeka oyunları da var. Bir hafta içerisinde de kodlama eğitimlerine de başlanacak. Haftanın yedi günü öğrenciler burada ders alıyor. İmam hatipte okuyan başarılı öğrencilere de burs veriliyor" dedi.

Projenin 8 ay süreceğini de ifade eden Satılmış, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda başlayan 'İlim Kitap Kafe' projesi 8 ay sürecek. 2 bin 500 kitaplı kütüphanemiz öğrencilerin kullanımına açılacak. Bakanlığımızın uygun gördüğü sinema ve sinevizyon gösterileri, yazar buluşmaları olacak. İkramlar dahil her şey bakanlığın sponsorluğunda gerçekleşecek" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı

KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi

Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın