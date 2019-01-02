İlim Yayma Cemiyeti Öğrencilerinden Başkan Öztürk'e Ziyaret
1 saat önce
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Üniversitesinde eğitim gören İlim Yayma Cemiyeti Halime Kız Yurdu Öğrencilerini ağırladı.
Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, Sakarya
Üniversitesinde eğitim gören İlim Yayma Cemiyeti Halime Kız Yurdu Öğrencilerini ağırladı.
İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Üniversitesinde eğitim gören son sınıf Halime Kız Yurdu Öğrencileri Başkan Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler. Cemiyet faaliyetleri ve üniversitedeki projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler, "Başkan Öztürk'e desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı hem kendi adımıza hem de vakfımız adına teşekkür ediyoruz. Başkanımıza Kudüs
'e gitme projemiz hakkında bilgi vererek desteklerini rica ettik" diyerek nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek teşekkürlerin ilettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk, "İlim Yayma Cemiyeti Vatan Millete hayırlı gençlik yetiştirmede gençlik adına hayırlı işler yapan vakıf ve cemiyetlerden biridir. Biz de böyle bir cemiyet için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Her türlü desteği sunmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin, Vatanını Milletini seven başarılı gençlere ihtiyacı var" diyerek ziyarette bulunan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:54 Kaynak: İHA
Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü