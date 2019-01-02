Son Dakika Haberleri: İlim Yayma Cemiyeti Öğrencilerinden Başkan Öztürk'e Ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti Öğrencilerinden Başkan Öztürk'e Ziyaret

1 saat önce

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Üniversitesinde eğitim gören İlim Yayma Cemiyeti Halime Kız Yurdu Öğrencilerini ağırladı.

İlim Yayma Cemiyeti Öğrencilerinden Başkan Öztürk'e Ziyaret, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Üniversitesinde eğitim gören İlim Yayma Cemiyeti Halime Kız Yurdu Öğrencilerini ağırladı.

İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Üniversitesinde eğitim gören son sınıf Halime Kız Yurdu Öğrencileri Başkan Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler. Cemiyet faaliyetleri ve üniversitedeki projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler, "Başkan Öztürk'e desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı hem kendi adımıza hem de vakfımız adına teşekkür ediyoruz. Başkanımıza Kudüs'e gitme projemiz hakkında bilgi vererek desteklerini rica ettik" diyerek nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek teşekkürlerin ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk, "İlim Yayma Cemiyeti Vatan Millete hayırlı gençlik yetiştirmede gençlik adına hayırlı işler yapan vakıf ve cemiyetlerden biridir. Biz de böyle bir cemiyet için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Her türlü desteği sunmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin, Vatanını Milletini seven başarılı gençlere ihtiyacı var" diyerek ziyarette bulunan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Cavit Öztürk, Erenler, Sakarya, Yaşam
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