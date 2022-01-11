İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurdoğan, gençlik merkezini tanıttı - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, gençlik merkezini tanıttı.

Kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Nurdoğan,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İlim Yayma Cemiyeti'ne bağlı İYEM Yozgat Gençlik Merkezi'nin yaklaşık 1200 metrekare alanda 3 kattan oluştuğunu aktaran Nurdoğan, gençlik merkezinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "kitap kahve" projesi kapsamında yer aldığını belirterek, "Öğrencilerimiz kütüphanemizden faydalanıyor. Marifet okulumuz var. Hafta sonu cumartesi erkek, pazar günü de kız 11-14 yaş grubunda öğrencilerimiz koordinatör öğretmen gözetiminde çeşitli etkinlik yapıyor." dedi.

Gençlik merkezine gelen öğrencilerin sabah kahvaltısı yaptıktan sonra 13.30'a kadar ders çalıştığını anlatan Nurdoğan, "Öğleden sonra da sosyal faaliyette bulunuyor. Amacımız, çocuklarımızın sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimini sağlamak ve iyi bir arkadaş ortamını oluşturmak. Bunun için gayret ediyoruz." diye konuştu.