İlim Yayma Cemiyetinden 500 Aileye Gıda Kolisi
1 saat önce
İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu 500 fakir ve muhtaç aileye gıda yardımı kolisi dağıttı.
"Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et" sloganı ile çalışmalarını sürdüren İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 500 adet gıda kolisini muhtaç ailelere ulaştırdı.
Yapılan yardımlar hakkında bir açıklamada bulunan İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Abdulmutalip Demirtaş, komisyon olarak hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini fakir ve muhtaç ailelere ulaştırdıklarını belirtti. Mazlumlara umut, mağdurlara merhametli olma ilkesinden hareketle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirtaş, "Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et" sloganı hareket ettikleri vurgulayarak, gıda kolilerinin temin edilmesine katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:27 Kaynak: Bültenler
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