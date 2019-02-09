İlim Yayma Cemiyetinden Öğrencilere İstanbul Gezisi

HAKKARİ (İHA) – İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, sosyal faaliyetleri kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul gezisine götürdü.

HAKKARİ (İHA) – İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, sosyal faaliyetleri kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul gezisine götürdü.



Hakkari'de açıldığı günden bu yana birçok yararlı faaliyete imza atan İlim Yayma Cemiyeti, 4'üncüsünü düzenlediği gezi kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul'a götürdü.



İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkanı Ramazan Özdemir ve rehber öğretmenlerle birlikte 40 öğrencinin katıldığı İstanbul gezisinin 5 gün süreceği belirtildi. Düzenlenen gezi ile öğrencilerin İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ilk kez gezme imkanı bulacaklarını ifade eden Özdemir, "Gezinin ikinci gününde boğaz turuna katılan öğrencilere güzel bir hafta sonu geçirme imkanı sunulacak. Gezilerimiz ilerideki dönemlerde yurdun değişik bölgelerine de devam edecektir. Bu anlamda başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş olmak üzere destek veren tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti