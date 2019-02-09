İlim Yayma Cemiyetinden Öğrencilere İstanbul Gezisi
51 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, sosyal faaliyetleri kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul gezisine götürdü.
HAKKARİ (İHA) – İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, sosyal faaliyetleri kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul gezisine götürdü.
Hakkari'de açıldığı günden bu yana birçok yararlı faaliyete imza atan İlim Yayma Cemiyeti, 4'üncüsünü düzenlediği gezi kapsamında 40 öğrenciyi İstanbul'a götürdü.
İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkanı Ramazan Özdemir ve rehber öğretmenlerle birlikte 40 öğrencinin katıldığı İstanbul gezisinin 5 gün süreceği belirtildi. Düzenlenen gezi ile öğrencilerin İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ilk kez gezme imkanı bulacaklarını ifade eden Özdemir, "Gezinin ikinci gününde boğaz turuna katılan öğrencilere güzel bir hafta sonu geçirme imkanı sunulacak. Gezilerimiz ilerideki dönemlerde yurdun değişik bölgelerine de devam edecektir. Bu anlamda başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş olmak üzere destek veren tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:50 Kaynak: İHA
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