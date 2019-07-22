Son Dakika Haberleri: "İlim Yayma Ödülleri"
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"İlim Yayma Ödülleri"

5 dakika önce

İlim Yayma Vakfı, bilimsel çalışma ve araştırmaların teşvik edilmesi, bilimsel faaliyetlerin özendirilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek yöntem ve metotların geliştirilmesine öncü olması amacıyla "İlim Yayma Ödülleri" verecek.

İlim Yayma Vakfı, bilimsel çalışma ve araştırmaların teşvik edilmesi, bilimsel faaliyetlerin özendirilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek yöntem ve metotların geliştirilmesine öncü olması amacıyla "İlim Yayma Ödülleri" verecek.
Vakıf açıklamasında, Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride verilecek ödüller için, Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisine doğrudan başvuru, Büyük Ödül içinse aday gösterme yöntemiyle başvuru yapılacağı belirtildi.
Büyük Ödül kategorisi için 300.000 TL, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinin her biri için 100.000 TL olmak üzere seçilen çalışmalara toplam 500.000 TL değerinde ödül verilecek ödülleri için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 olarak belirlendi.
Detaylı bilgi www.ilimyaymaodulleri.org adresinden alınabiliyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:03 Kaynak: AA
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