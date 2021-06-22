İlim Yayma Ödülleri 2. kez sahibini bulacak - Son Dakika

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve ilki 2019 yılında gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri 2. kez sahiplerini bulacak.

Türkiye'deki ilmi çalışmaları teşvik etme gayesiyle, milli sorunlara çözüm üretebilecek imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı İlim Yayma Ödülleri, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler" olmak üzere üç kategoride 20 Mayıs'ta başvurulara açıldı.

Yaklaşık 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından 8 farklı aşamada değerlendirilecek çalışmalar içerisinden "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" kategorilerinin her biri için 200 bin, "Büyük Ödül" kategorisi için 600 bin olmak üzere toplamda 1 milyon liralık para ödülü verilecek.

Bu yıl Turkcell, Hayat Holding, Tosyalı Holding ve MNG Şirketler Topluluğu ana sponsorluğunda İlim Yayma Ödülleri'nin ikincisini düzenlemek için hazırlıklara devam ediyor. Araştırmacılar, toplumda yaygın etki oluşturanlar ile Türkiye'nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan kişilerin başvurularının alınması hedeflenen ödül programı öncesinde İlim Yayma ailesi, gazetecilerle bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, akademik çalışmanın, ilmin ve bilimin gelişmesi için bunun araştırmacısı olan, ön safta mücadelesini veren akademisyenlerin çalışma şartlarına ve imkanlarına bağlı olduğunu söyledi.

Bunun da kurumsal yapının güçlü olmasından geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, "Diğer taraftan da teşvik edilmesi, kamuoyu tarafından bir moral desteğinin sürekli olarak var olması gerekiyor. Dünyada insanların yüzde 99'unun adını bilmediği, çalışmasının ne önem arz ettiğinden haberi olmadığı insanların, Nobel'le 1 milyon küsur dolar ödül almasının sebebi aslında bu teşvik, bu moral desteğinin var olması." dedi.

"İlim Yayma Vakfımızın 500'ün üzerinde akademisyen mezunu var"

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ni Türkiye'deki bir boşluğu doldurmak için verdiklerini belirterek, "2019 Aralık ayında ilkini yaptığımız zaman 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirdik. İlim Yayma Vakfı'nın, bunun öncüsü olmamızda ciddi bir avantajı var. İlim Yayma Vakfımızın 500'ün üzerinde akademisyen mezunu var. 1973 yılından bu yana bursla, konaklama desteğiyle yurdumuzla desteklediğimiz bu 500'ün üzerindeki akademisyen mezunumuzun oluşturduğu bir icra kurulu marifetiyle yönetilen akademik danışma kurulumuzun şekillendirdiği, altyapı çalışmalarını yaptığı bir akademik ödül töreninden bahsediyoruz. ve bugün Türkiye'de 2019 Aralık'taki büyüklüğüyle dahi Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Kapsam itibariyle, ulaştığı insan sayısı itibariyle, başvurularının sayısı itibariyle, kullandığı değer algoritması altyapısı, dört kademeli kurullarla ilgili yapısı, hepsi göz önüne alındığı zaman gerçekten çok iddialı bir ödül töreni." değerlendirmesini yaptı.

Ödüllendirme sürecinin çok şeffaf bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yapan Erdoğan, ilk ödül sahiplerine ve ödül verilen projelere bakıldığı zaman bunun anlaşılacağını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'deki yaklaşık 175 bin akademisyenin hedef kitleleri olduğuna dikkati çekerek, akademisyenleri ödüle başvurmaya davet etti.

"Akademisyen olanların biraz daha alt sıralardan geldiğine şahit oluyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız, özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklarımız, akademisyen olmaya, alim olmaya, bilim insanı olmaya özensinler. 'Adama 600 bin liralık ödül verdiler. Acaba ben de bilim adamı olsam notlarım iyi, çalışmayı da seviyorum. Mühendis mi olsam, akademisyen mi olsam, doktor mu olsam, tıpta bilim insanı mı olsam', bu soruları çocukların kafasına biraz düşürmek istiyoruz. Dolayısıyla amacımız siz medya mensubu arkadaşlarımızdan bu ödülün, bu ülkeye ve dünyaya daha faydalı olması için çocuklarımızı, gençlerimizin akademik kariyerlere, bilim insanı, araştırmacı olmaya özendirilmesidir. İnşallah hedefi sağlarız. Çünkü gerçekten Türkiye'de akademisyen namzeti olan gençler, ilk 100'den ilk 500'den ilk binden gelmiyor. Hala akademisyen olanların biraz daha alt sıralardan geldiğine şahit oluyoruz."

"Uluslararası bir çalışmaya dönmesini çok arzuluyorum"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulduğu günden bu yana öğrencileri ve ilmi çalışmaları desteklediğini, İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın şu anda 179 yurtta, 176 şubede ve 95 gençlik merkezinde tüm Türkiye'den ve yurt dışından gelen gençlere barınma ve eğitim imkanları sunan bir cemiyet olduğunu kaydetti.

Akademide, ekonomide, bürokraside, siyasette, sivil toplum kuruluşlarının içinde olan birçok insanın yetişmesinde İlmi Yayma Cemiyeti'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tülün, "Bizim yetiştirdiğimiz insanların dışarıda başarı işler yapmasından gurur duyuyoruz. Akademi alanındaki arkadaşlarımızın da verimli olması, bu ülkenin yürüyüşüne katkı vermesini sağlamak bizim için çok önemliydi. İlkini 2 yıl evvel yaptığımız bu faaliyetin hayırlı olacağını düşünüyorum. Ödül almış 3 ve ödül alacak 3 akademisyen arkadaşımızın rol model olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tülün, cemiyet olarak iyilik için bir araya geldiklerini vurgu yaparak, sözlerini, "Biz iyilik için bir araya gelmiş, iyiliği hedeflemiş, güzelliği oluşturmak için bir araya gelmiş büyüklerimizin izinden gidenler olarak istiyoruz ki, akademi dünyamız da bu ülkede kalıcı başarılara imza atsınlar, durmadan çalışsınlar, sorgulasınlar, cevaplandırsınlar ve ufkumuzu genişletsinler. Cumhurbaşkanımızın ilk yarışmadaki verdiği hedefin de bir an önce gerçekleşmesini ben de temenni ediyorum. Uluslararası bir çalışmaya dönmesini çok arzuluyorum." diye tamamladı.

Tüm başvuralar internet üzerinden yürütülüyor

Başvuru ve ödüllendirme sürecine dair detaylara değinen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, şu aşamada Türkiye'de yapılan çalışmaları ödüllendirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin saygın akademi ödülleri olan İlim Yayma Ödülleri için 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra 2021 çalışmalarına devam edildiğini anımsatan Sarısoy, çok şeffaf bir şekilde çalıştıklarını, hatta farklı kurullarda yer alan kişilerin birbirlerini tanımadığını vurguladı.

Başvuru ve diğer işlemlerin internet üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İdris Sarısoy, "Tüm işlemlerin 'www.ilimyaymaodulleri.org' adresinden yürütüldüğü başvurular, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Doktora unvanı olanlar için, "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" kategorisine doğrudan başvuru, "Büyük Ödül" kategorisinde ise akademik unvan şartı aranmaksızın aday gösterme yöntemiyle aday olunabilmektedir." diye konuştu.

Programa, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci, yazar ve televizyon programcısı katıldı.