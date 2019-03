İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere İstanbulluların, her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurundayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz." dedi.



Yıldırım, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında, İlim Yayma Vakfı çatısı altında olmanın her zaman huzur verdiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.



Binali Yıldırım, "Geçmiş yıllarda İlim Yayma Vakfının yine genel kurulunda yaptığımız konuşma, AK Parti kapatma davasına konu olmuş ve biz 73 arkadaştan biri olarak yasaklanma listesinde yer almıştık. O liste bizim için için gurur ve iftihar listesidir." dedi.



"İlim rütbesi, rütbelerin en yücesi" diyerek çıktıkları bu yolda, gece gündüz demeden yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım, yaklaşık yarım asır önce elini taşın altına koyan ve ilim yaymak, sevmek, ilim yolcularına kol kanat germek, öğretmek ve öğrenmek üzere bir araya gelen bu değerli topluluğu, bu mücadelesinden dolayı tebrik etti.



"Çocuklar, çağın ihtiyaçlarına göre eğitilmeli"



Eğitimin, Türkiye için milli bir mesele olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "En büyük gücün, yetişmiş insan olduğunu biliyoruz. Taşa, toprağa ve binaya yapılan yatırımın ömrü bellidir, 40-50 bilemediniz 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü, insanlık var oldukça devam ediyor." dedi.



Yıldırım, çocukların ve gençlerin çağın ihtiyaçlarına göre eğitilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bilgi çağındayız. Bizim nesil dijital göçmen, şimdiki nesil dijital yerli, dolayısıyla bu geçişin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor ve kuşaklar arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması gerekiyor. Bazen evde çocuklarımız ve torunlarımızla iletişim kurmakta bile zorlandığımız oluyor. Bu bizim için geçerli olan bir şey değil, bütün dünyada öyle bir süreç yaşanıyor, çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi çok hızlı oldu. Bu nedenle de genç kuşak, özellikle Z kuşağı diye nitelendirilen kuşak, farklı bir dünyada yaşıyor ve farklı ilgi alanları var. Onların ilgi alanları, bizim ilgi alanımızla da her zaman örtüşmüyor. Ancak şimdi değil, 10 yıl sonra kodlama bilmeyen cahil olarak adlandırılacak."



"Hızlı değişimi ıskalamamamız gerekiyor"



Bugün bilinen mesleklerin yarısının, 20 yıl sonra yok olacağına dikkat çeken Yıldırım, "Yeni mesleklerle tanışacağız. Bu hızlı değişimi ıskalamamamız ve bu değişimi gençlerle birlikte yapmamız lazım. Gençler bizim geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100'ü onlardan oluşacak. Dolayısıyla gençlere çok daha güzel bir gelecek hazırlamak, sorunları torunlara havale etmemek gerekiyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldan beri ülkemizin birçok birikmiş sorununa el attı. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük." diye konuştu.



İletişimdeki bölgesel farklılıkların, Türkiye'de en asgari düzeyde olduğuna değinen Yıldırım, bunun ülkenin gelişmişliği ve kalkınması açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.



Yıldırım, çocuklara ve gençlere şöyle seslendi:



"Değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi ve benliğinizi kaybedersiniz, diyoruz. Öğrenilen ilmin de hiçbir şeye faydası olmaz. Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller, geleceğimizin en başarılı nesilleri olacak. O yüzden siz değerli gençler, geleceğimizin teminatısınız. Gelecek gençlerle gelecek, çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamak için İlim Yayma Vakfı gibi daha birçok vakfımız büyük bir gayret içerisinde."



"İstanbul, bir dünya şehri"



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul için "gönül belediyeciliği" diyerek yola çıktıklarını belirtti.



Yıldırım, "Ülkede 25 yıldır, halka ve hakka hizmet düsturuyla mesai harcadığımız İstanbul ve İstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurundayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz." diye konuştu.



İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"İstanbul'u anlamak için birkaç rakama bakmak yeter. İstanbul, bugün ürettiği yıllık gayri safi hasıla ile 140 ülkeyi geride bırakıyor. Eğer müstakil bir devlet olsa, Avrupa'nın 13. büyük devleti, dünyanın 41. büyük devleti ölçeğinde bir şehirden bahsediyoruz. Her 100 lira verginin 50 lirasını İstanbul veriyor. İhracatımızın yüzde 45'ini İstanbul karşılıyor. 500 büyük sanayi kuruluşunun 250'si İstanbul'da. Ülkemize gelen turistlerin üçte birini, İstanbul misafir ediyor.



İstanbul, her yönüyle Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'un, Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki yeri çok ama çok önemli. Bu bakımdan çeyrek asır önce başlatılan İstanbul'daki hizmet belediyeciliğinin aynı kararlılıkla yeni dönemde, Cumhuriyetin 100. yılına giderken sekteye uğramaması hayati öneme sahip. Bu kampanya döneminde günden güne bunun farkında olmalarını da görmek beni memnun ediyor. Sokaklarda, meydanlarda, açık ve kapalı toplantılarda bu beklenti ve ümidi insanların gözlerinden okumak benim için büyük bahtiyarlık meselesi oluyor."



Yıldırım, "31 Mart yerel seçimlerine 21 günümüz kaldı. Günler hızlı geçiyor. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizin yerel yöneticilerini seçeceğiz ve gelecek 5 yıl için yerel kalkınmada arkadaşlarımızı iş başına getireceğiz." dedi.



Konuşmasının ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a hediye olarak bir harita takdim etti.



Bilal Erdoğan, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan bir harita. İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşallah sizin yönetiminizde İstanbul, 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı