İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

27.03.2021 14:39

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti İlim Yayma Vakfı'nın 50'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

İSTANBUL - İlim Yayma Vakfı'nın 50'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula katılan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en başarılı Sivil toplum örgütlerinden birisi, bunun çok çeşitli nedenleri var. Hedeflerini ilki gerçekleştirmek bakımından fevkalade başarı elde etti" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaşayan gençler, bizden sonra gelecek olan nesiller; Cumhuriyetimizi, istikbalimizi sadece kendimiz için değil bütün gönül coğrafyasına çalışacak, münevver, aydın yaradılış gayesini hiçbir zaman aklından çıkarmayan, gençleri yetiştiren İlim Yayma Cemiyeti'ni yürekten kutluyorum" dedi.

İlim Yayma Vakfı'nın 50. Olağan Genel Kurulu, İlim Yayma Vakfı'nda gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Program Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. İlim Yayma Cemiyeti 'nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlatılırken, üyeler yeni yapılacak olan çalışmalar hakkında kararlar aldı.

"İstanbul'da 30 bine yakın derneğimiz var"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dernekler ve vakıflar yeter ki siz iki günü bir olmadan yeter ki bu örgütlenmeyi yapın, başımız gözümüz üzerine. İstanbul'da 30 bine yakın derneğimiz var. Kurucularımız başta olmak üzere hepsinden Allah razı olsun, onların hayır dualarının bizim üzerimizde olduğuna yürekten inanıyorum. Bizden sonra gelecek olan nesiller; Cumhuriyetimizi, istikbalimizi sadece kendimiz için değil bütün gönül coğrafyasına çalışacak, münevver, aydın yaradılış gayesini hiçbir zaman aklından çıkarmayan, gençleri yetiştiren İlim Yayma Cemiyeti'ni yürekten kutluyorum. 11 Ayın Sultanı Ramazan artık yaklaştı bu güzelliği Berat gecemizle taçlandırıyoruz, gecemiz hayırlı olsun. Bu tür hayır hizmetlerimiz başta olmak üzere, Allah'ın razı olacağı işler hepimizden yana olsun" dedi.

"Bu başarının arkasındaki temel neden samimiyet ve gayrettir"

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru istikamette olduğunu kaydederek, "Zannediyorum Türkiye'nin en başarılı Sivil toplum örgütlerinden birisi, bunun çok çeşitli nedenleri var. Hedeflerini ilki gerçekleştirmek bakımından fevkalade başarı elde etti. İlim Yayma Cemiyeti'ni babam vasıtasıyla kurucularını tanımış biriyim, çocukken sohbetlerine tanıklık etmiş kişiyim. İhlas ve samimiyetle bu işe başladıklarını çocuk yaşlarda şahit olmuş birisiyim. 12 Mart şartlarından hemen sonra dönemim darbecileri cemiyetin mallarına el koymasın diye İlim Yayma Vakfı'nın nasıl teşekkür ettiğini görmüş birisiyim. 50. genel kurulunu yaptığımız bu müesseseyi o niyetlerle kurdular, hayırlı hizmetlerin kökleşmesine vesile oldular. Bugün Türkiye'ye yön veren örnek bir sivil toplum kuruluşu bu noktaya kadar gelmiş bulundu. Bu başarının arkasındaki temel neden içinde riya karıştırılmamış samimi niyetler ve gayretlerdir bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz" İfadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Numan Kurtulmuş, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika

Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı         
14:58
Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor         
14:52
Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek         
14:20
Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı         
13:16
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak         
11:53
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor         
11:11
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 15:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei