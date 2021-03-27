İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

İSTANBUL - İlim Yayma Vakfı'nın 50'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula katılan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en başarılı Sivil toplum örgütlerinden birisi, bunun çok çeşitli nedenleri var. Hedeflerini ilki gerçekleştirmek bakımından fevkalade başarı elde etti" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaşayan gençler, bizden sonra gelecek olan nesiller; Cumhuriyetimizi, istikbalimizi sadece kendimiz için değil bütün gönül coğrafyasına çalışacak, münevver, aydın yaradılış gayesini hiçbir zaman aklından çıkarmayan, gençleri yetiştiren İlim Yayma Cemiyeti'ni yürekten kutluyorum" dedi.

İlim Yayma Vakfı'nın 50. Olağan Genel Kurulu, İlim Yayma Vakfı'nda gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Program Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. İlim Yayma Cemiyeti 'nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlatılırken, üyeler yeni yapılacak olan çalışmalar hakkında kararlar aldı.

"İstanbul'da 30 bine yakın derneğimiz var"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dernekler ve vakıflar yeter ki siz iki günü bir olmadan yeter ki bu örgütlenmeyi yapın, başımız gözümüz üzerine. İstanbul'da 30 bine yakın derneğimiz var. Kurucularımız başta olmak üzere hepsinden Allah razı olsun, onların hayır dualarının bizim üzerimizde olduğuna yürekten inanıyorum. Bizden sonra gelecek olan nesiller; Cumhuriyetimizi, istikbalimizi sadece kendimiz için değil bütün gönül coğrafyasına çalışacak, münevver, aydın yaradılış gayesini hiçbir zaman aklından çıkarmayan, gençleri yetiştiren İlim Yayma Cemiyeti'ni yürekten kutluyorum. 11 Ayın Sultanı Ramazan artık yaklaştı bu güzelliği Berat gecemizle taçlandırıyoruz, gecemiz hayırlı olsun. Bu tür hayır hizmetlerimiz başta olmak üzere, Allah'ın razı olacağı işler hepimizden yana olsun" dedi.

"Bu başarının arkasındaki temel neden samimiyet ve gayrettir"

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru istikamette olduğunu kaydederek, "Zannediyorum Türkiye'nin en başarılı Sivil toplum örgütlerinden birisi, bunun çok çeşitli nedenleri var. Hedeflerini ilki gerçekleştirmek bakımından fevkalade başarı elde etti. İlim Yayma Cemiyeti'ni babam vasıtasıyla kurucularını tanımış biriyim, çocukken sohbetlerine tanıklık etmiş kişiyim. İhlas ve samimiyetle bu işe başladıklarını çocuk yaşlarda şahit olmuş birisiyim. 12 Mart şartlarından hemen sonra dönemim darbecileri cemiyetin mallarına el koymasın diye İlim Yayma Vakfı'nın nasıl teşekkür ettiğini görmüş birisiyim. 50. genel kurulunu yaptığımız bu müesseseyi o niyetlerle kurdular, hayırlı hizmetlerin kökleşmesine vesile oldular. Bugün Türkiye'ye yön veren örnek bir sivil toplum kuruluşu bu noktaya kadar gelmiş bulundu. Bu başarının arkasındaki temel neden içinde riya karıştırılmamış samimi niyetler ve gayretlerdir bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz" İfadelerini kullandı.