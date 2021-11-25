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İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi

25.11.2021 14:49

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı.

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı. Aralık ayında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan ödül töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 'İlim Yayma Ödülleri'nin tasarlanması, 2 yıllık bir emek. 2021'de ödül miktarlarımızı ikiye katladık. Büyük Ödül'ü 600 bin lira, diğer Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödüllerimizi 200'er bin lira olarak tayin ettik' dedi.

2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri için Beşiktaş Four Seasons Hotelde basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve Vakıf Mütevelli Heyeti ile törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin saygın ve prestijli 'Akademik Ödülü' hedefiyle 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödüllerine Türkiye'nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor. Turkcell, Hayat, Tosyalı Holding ve MNG Şirketler Grubu'nun ana sponsorlar olduğu ödüllerde, ASELSAN, Aksa, Emlak Konut, Memorial Platin sponsor; TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), Megasan, EVYAP, Torkam Holding altın sponsorlar olarak yer alıyor. Ödüllerin İletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

İlk olarak Mayıs 2017'de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye'nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek çalışmalarını devam ediyor. Türkiye'nin her coğrafyasından nitelikli başvuruların alındığı Türkiye'nin Akademi Ödülleri, aralık ayında törenle sahiplerini bulacak.

TOPLAM 1111 TAMAMLANMIŞ BAŞVURU YAPILDI

Bu sene ikinci kez gerçekleşecek ödül programına gösterilen ilgi, İlim Yayma Ödülleri'ne olan güvenin ve inancın tam olarak sağlandığını ortaya koydu. 20 Mayıs'ta başlayan ve 31 Temmuz'da sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 5 bin 21 kişi başvuru sistemine giriş yaptı. Bunlar arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan 428'i kadın, 683'ü erkek olmak üzere toplam bin 111 başvuru tamamlandı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN: ÖDÜLLERİN ULUSLARARASI BOYUTA ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ

İlim Yayma Akademi Ödülleri 2021 basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 'İlim yayma ödüllerimizin ikincisini 19 Aralık'ta Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceğiz. Bu sene çok olumlu gelişmeler var. Bizlerin sizlerden beklentimiz bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı. Biz bir değerlendirme kriteri işletiyoruz. Doğru adrese ödülleri teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Bu ödüle aday olma ve aday gösterilme akademi dünyasının daha keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Akademik araştırma denince sadece mühendislik anlaşılmasın, sosyal bilimler de. Başarılı parlak çocukların bu alanda teşvik edilmesi. Ödül sahiplerimizin tanıtılması önemli' Ödül alan akademisyenlerimizi ödülle destekliyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mal olursa özendirici vasfı o kadar desteklenmiş olur. Uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için çalışıyoruz. Doğal süreci olduğunu inanıyoruz hem de uluslararası ülkemizdeki ilim yayma gibi 70 yıllık geleneğin dünyada ilmin yayılmasını ümit ediyoruz. İlim yayma vakfımızı ilim yayma cemiyetimiz kurarken vakfın senede memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına, beynelminel misyon yüklemiş. İnşallah ödüllerimizin gelişimi uluslararası boyuta taşınmasıyla da vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak? dedi.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK AKADEMİSYENLER İÇİN KAPI AÇILACAK

Yurt dışındaki Türk akademisyenleri için de bir kapı açmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 'İlim Yayma Ödülleri ile Türkiye dışındaki akademisyenler için bir kapı açılabilir. Bu turda böyle bir gündemimiz var. Ümit ediyoruz ki bu kapıyı açtığımızda yurt dışındaki Türk akademisyenlerimiz için de bir alan açılmış olur. İyi bir akademisyen Türkiye'ye geldiğinizde gerekli destekleri bularak üniversitelerde araştırma imkanının oluşmuş olduğunu görüyor. İlim Yayma Vakfı'nın ters beyin göçünü de teşvik ettiğini düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmaya devam ediyoruz' açıklamasını yaptı.

İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğrenilmesi konusunda ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, 'Biz İlim Yayma Vakfı olarak yurtlarımızdaki öğrencilerin tamamının yabancı dil ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu, İlim Yayma Vakfı'nın kendi bursiyerleri ve yurtlarında kalan öğrencilere yönelik bir çalışma. Birçok dilde kaynağa erişerek yapılmış araştırmalar da destekleniyor. Akademik araştırmalar değerlendirilirken bunlara da bakılıyor' dedi.

GİRİŞİMCİLİĞİN AKADEMİK CAMİA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Türkiye'de girişimciliğin akademik camia üzerindeki etkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu alanda da öğrencileri desteklerini belirterek, 'Herkes kendi yakınından başlamalıdır. Girişimciliğin desteklenmesine yönelik çalışmamızda erken dönemde yurttaki öğrencilerin bilimsel yarışmalarda ödüller almasına şahit oluyoruz. Bu öğrencilerin girişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Böyle bir karar aldık ve çalışıyoruz. Bunu sistematiğe evirmek istiyoruz. İlim Yayma Vakfı bursiyer ve yurtta kalan öğrencilerin girişimleri olması durumunda belli değerlendirme sonucunda nasıl destek olabilir odağında çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Girişim sermayesi çalışmasına da bu evrilebilir. Bazen başarılı işler hakkıyla takdir görmüyor. Bunların takdir edilmesini ve görülmesini sağlarsak uygulanmayı da sağlamış oluruz' ifadelerini kullandı.

5'İNCİ ÖDÜLDE ULUSLARARASI BİR NİTELİK KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Devletin ödüllü projeleri desteklediğine vurgu yapan Erdoğan, 'Ödül aldıktan sonra kendisiyle iletişime geçilip, çalışma teklifi alan kişi ve projeler oldu. Özellikle mühendislik alanında devletin muhakkak desteği var. Başta TÜBİTAK olmak üzere devletin laboratuvar ve proje destekleri var. Sosyal bilimlerde de TÜBİTAK'ın destekleri çok yaygın. Ödül aldıktan sonra, ödül alan bilim insanının önü açılıyor olabilir, ilgi görüyor olabilir. Onlar için bu da bir kazanım olabiliyor' diye konuştu.

İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası statüde bir ödül olmasını hedeflediklerini kaydeden Erdoğan 'Hedefimiz beşinci ödülde uluslararası bir nitelik kazandırmış olmak. Buna yönelik çalışıyoruz. Bir ödülün uluslararası bir saygınlık kazanması ödülü hak edenlerin başarısıyla mümkün olacak' dedi.

YUSUF TÜLÜN: EĞİTİMDE GENÇLERİMİZİN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin çocukların eğitmini destekleyen, barınma ve burs ihtiyacını sağlayan bir kurum olduğunu söyledi. Tülün, sözlerini şöyle sürdürdü:

'70 yıllık tarihimiz ilme hizmet ibadettir anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık kamuoyunun da malumunda. Eğitim alanındaki eksikleri kapatma hususunda devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi alanımız ve kendi işimiz dışında başka bir şeyle de ilgilenmeyerek işimize odaklanarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Eğitimin her alanında yer alan gençlerimizin yetişmesine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya çalışıyoruz. 1973 yılından itibaren yükseköğrenim talebeleriyle de özel olarak ilgilenmeye başlamışız. Bütün fakültelerde okuyan öğrencilere de imkan sağlamaya çalışmışız. Üniversitelerle de iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bugün İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye'de 178 şubesi 189 öğrenci yurdu ve 67 eğitim merkeziyle eğitime ve öğretime hizmet etmeye devam ediyoruz. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlaması en büyük temennimizdir.'

PROF. DR. İDRİS SARISOY: KADIN BİLİM İNSANI BAŞVURUSUNDA ARTIŞ VAR

İlim Yayma Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. İdris Sarısoy, toplantıdaki konuşmasında, '2017 yılında 30 kişilik ekiple çalışmaya başladık. 2 yıl boyunca dünyada bu alanda ne tür çalışmalar yapılıyor bunları inceledik. Dünyada nasıl bu tarz çalışmalar yapıyor diye araştırdık. Bir ödül sistemi ortaya koyduk' dedi.

İlim yayma ödüllerinin benzerlerinden farkını da anlatan Sarısoy, '2019'da 106 üniversiteden başvuru geldi, bugün 159 üniversite başvurdu. Diğer kurumlarda çalışanlar da var. 2019 yılında 15 kurumdan, 2021 yılında da 34 kurumdan başvuru geldi. Toplam 125 bilim insanıyla bu sonuçları değerlendirmiş olduk. 2019 yılından bugüne kadın bilim insanı başvuru oranında da artış oldu. Bu oran 2019'da yüzde 22 iken bugün yüzde 38'e çıktı. Bu gurur ve umut verici' dedi.

ÖDÜL TÖRENİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

Başvurular arasından ödül almaya hak kazananlar; çok sayıda seçkin ismin katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. 19 Aralık'ta düzenlenecek törende toplam üç kategoride finale kalan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödüllendirilecek.

İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi
İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi
İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi
İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi
İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi

Yusuf Tülün, Üniversite, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri'nde sona gelindi - Son Dakika
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