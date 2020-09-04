İlim Yayma Vakfı kurucularından Sabri Özpala'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve İlim Yayma Vakfı kurucularından 85 yaşındaki Sabri Özpala, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle dün vefat eden Özpala için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Özpala'nın ailesi ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, İSAV, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı mensupları katıldı.

Namaz sonrasında kısa bir konuşma yapan Kurtulmuş, Özpala'yı çocukluk ve gençlik döneminden bu yana ilim ve hayır işleriyle tanıdığını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Özpala'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Özpala, 1973'te kurulan İlim Yayma Vakfı'nda kesintisiz 33 yıl mütevelli heyeti üyesi olarak, vefatına kadar geçen son 6 yılda ise istişare heyeti üyesi olarak görev yaptı.