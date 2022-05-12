Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi

12.05.2022 20:27
Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz ve Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olması için çalışacağız." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz ve Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olması için çalışacağız." dedi.

Bilal Erdoğan, Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Esentepe Kampüsü'ndeki Kitap Keyfi'nde gerçekleşen söyleşide konuşan Erdoğan, spordan sanata, bilimden inanca birçok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı da olan Erdoğan, konderasyon olarak farklı milletlere mal olmuş geleneksel oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını anlattı.

Gençlerin Türkiye'deki değerlere sahip çıkması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için gençlerin katkı sunmasının gerekliliğine değindi.

Türk ve İslam medeniyetlerinin geçmişinde oldukça zengin birikimlere sahip olduğunu aktaran Erdoğan, geçmişe bakılarak ilerlemenin gericilik olmadığını ifade etti.

Batı'nın Türkiye'nin iyi olmasını, ekonomisinin gelişmesini istemediğini dile getiren Erdoğan, "Bu istemeyişi kabullenmemek lazım. Bu bir sorun değil, dünyada bütün ülkeler bu şekilde birbirleriyle yarış halinde. Avrupa'nın kendi ülkeleri de bu yarışın içinde. Dünya savaşlarını kendi aralarında yaptılar zaten. Dolayısıyla biz bize biçilmek istenen rolleri kabul etmeyeceğiz ve Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olması için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, dünyanın 2008 yılındaki finansal krizden beri problemi çözemediğini anlatan Erdoğan, 1929'daki buhranın etkilerinin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından atıldığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının 2008 krizi etkilerine eklendiğine işaret eden Erdoğan, "Salgının bittiğini savaşla anladık. Savaş da o krizin etkilerini daha da büyütecek. Böyle bir dönemin bütün dünya sancılarını yaşarken biz de bundan etkileniyoruz. Bu tür dönemler bizim gibi lokasyon, coğrafya, insan kaynağı, nüfusu, bağlantıları, dünyadaki konumu itibarıyla ciddi potansiyeli olan bu dönem çok büyük bir fırsat dönemidir. Bunun sizler farkında olun, bu fırsatların kullanılmasının takipçisi olun. Türkiye bu evreden güçlenerek çıkacaktır ama çıkması için çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu gibi isimlerin hikayelerinin iyi okunup öğrenilmesi ve örnek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Söyleşi de Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

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Kaynak: AA

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