BİLAL ERDOĞAN: BİZİM VAKIF GELENEĞİMİZİ AMERİKA VE BATI DEVAM ETTİRİYOR - Son Dakika
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BİLAL ERDOĞAN: BİZİM VAKIF GELENEĞİMİZİ AMERİKA VE BATI DEVAM ETTİRİYOR

18.05.2022 18:46
BİLAL ERDOĞAN: BİZİM VAKIF GELENEĞİMİZİ AMERİKA VE BATI DEVAM ETTİRİYOR

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim vakıf geleneğimiz, bugün Amerika başta olmak üzere Batı'nın aslında devam ettirdiği bir müessese. Bizler yeniden bu müesseseyi artık tevarüs ettirip, devam ettirmek daha ötesine geçmek durumundayız" dedi.

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim vakıf geleneğimiz, bugün Amerika başta olmak üzere Batı'nın aslında devam ettirdiği bir müessese. Bizler yeniden bu müesseseyi artık tevarüs ettirip, devam ettirmek daha ötesine geçmek durumundayız" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) ofisinin açılışına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, ofisin açılış kurdelesini kesti. Vakıfların önemine değinen Erdoğan, 'Bizim vakıf geleneğimiz, bugün Amerika başta olmak üzere Batı'nın aslında devam ettirdiği üst düzeyde özellikle bu tür eğitim faaliyetlere desteklerle devam ettirdiği bir müessese. Bizler yeniden bu müesseseyi artık tevarüs ettirip, devam ettirmek daha ötesine geçmek durumundayız. Batı'da bir yandan tamamen vakıf tarafından büyük yani maddi imkanları olan vakıfların gelirleriyle devam ettirilen üniversiteler olduğu gibi kamu üniversitesi olmasına rağmen bunun ötesinde. Bir yandan sektörel çalışmaları firmaların destekleriyle yapmak, bir yandan da kendi vakıfları, kendi birikimlerinin getirileriyle üniversitenin ek hizmetlerini yapmak üzere çok üst düzeyde, çok büyük meblağlara varan üniversite fonlarının, üniversite vakıflarının aslında bizim vakıf dediğimiz şey, fon diyorlar, başka isimler koyuyorlar. Ama bugün işte Harvard Üniversitesi'ni, Harvard Üniversitesi yapan şey 55 milyar doları aşmış olan bir vakıf birikimidir. Biz de inşallah ülkemizde aslında bir medeniyet nöbetini devralma iddiasındaysak bu mücadelenin merkezinde de üniversitelerimiz yer alacaksa, bu hedefe yürümenin merkezinde üniversitelerimiz yer alacaksa o zaman üniversitelerimizin bu tür maddi imkanların, cari harcamalarının dışarısında kalan araştırmaya yönelik özellikle ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz' diye konuştu.

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim de Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni geliştirme vakfında benzer bir tecrübemiz oldu ve hamdolsun oradaki üniversitemizin de geçtiğimiz yıllarda çok iyi mesafe almasına vakıf olarak katkı sağlayabildik. İnşallah Konya'daki bu Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı da bu Konya'daki üniversitemizin Konya gibi gerçekten çok güzel bir eğitim şehrinin dünya çapında işler yapmasına katkı sağlayacaktır. Bütün katkı sağlayanlara, destek verenlere teşekkür ediyorum. Üniversite rektörümüze ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası, aslında bizim üniversitelerimizden, bu eğitim kurumlarımızdan beklenti içerisine girmemiz, onları adeta yormamız, zorlamamız, sıkıştırmamız lazım. İşte bu vakıflarda bunun aracısı olacak. Yani bu vakıfa gelip de körü körüne destek olmak değil. Bu vakfa ne destek vereceğiz' Sonunda bu üniversite topluma, ümmete, ülkeye ne tür katkılar sağlayacak? Bunu da görmek kaydıyla, inşallah üniversitemizi ve gençliğimizi, nesillerimizi NEVA'da destekleyecek bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.?

Konuşmaların ardından, Bilal Erdoğan Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın ofisinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: DHA

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