İlim Yayma Vakfı'ndan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, ziyarette, Prof. Dr. Sarısoy ve beraberindekilere AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yakut, Prof. Dr. Sarısoy'a AA'nın "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitabını hediye etti.
Sarısoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlattı.
Kaynak: AA
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