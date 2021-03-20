İlim Yayma Vakfı'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Hızır Aslıyüksek, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve beraberindeki heyet Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, vakfın verdiği İlim Yayma Ödülleri'nin ülke ve üniversite gelişimlerine sağladığı katkılar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Sarısoy, burada yaptığı konuşmada, İlim Yayma Ödülleri'nin, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkeye çok fayda sağlayacağını belirtti.

Çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla verildiğini ifade eden Sarısoy, "Farklı kategorilerde, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılmaktadır. Cemiyetimiz tarafından 2 yılda bir verilen ödüllerin değerlendirmesinde Van YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik, doğa ve sağlık alanlarında ödül almıştı. Prof. Dr. Zahmakıran ödülünü, 23 Aralık 2019 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende alarak, büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni dönem başvuruları mayısta yapılacak olan İlim Yayma Ödülleri'ne, Van YYÜ akademisyenlerimizin de başvurularını bekliyoruz." dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise İlim Yayma Vakfı'nın kadim değerleri merkeze alan bir anlayışla, irfan ve hikmetle bezenmiş hakiki ilmi yaymayı, geliştirmeyi misyon haline getirdiğini belirtti.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şevli, "İlim Yayma Ödülleri, 3 farklı kategoride verilmişti. Bu 3 ödülden birinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine verilmesi bizleri gururlandırmıştır. 39 yıllık birikimiyle Van YYÜ bulunduğu bölgede öncü bir rol üstlenmektedir. Bilimsel yayın sayımızı ve kalitemizi sürekli artırarak ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.