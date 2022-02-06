İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğuna dair sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla bağışlanan iş hanının, 2020'de yıkılarak yurt inşaatına başlandığı anlatıldı.

Söz konusu binanın, yıkılmadan önceki binadan yaklaşık yüzde 20 daha küçük inşa edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır. Yurt inşaatının yapıldığı alan Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı'nda kalması nedeniyle yurt uygulama projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, kurul tarafından 4135 sayılı karar ile uygun bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, inşaatın, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda fotoğraflarının paylaşıldığı hatırlatılarak, Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı yorumlarının yapıldığı aktarıldı.

"Her tür fedakarlığa hazırız"

Vakfın kapalı alan ve yükseklik itibarıyla yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimari silüetine uygun bir çalışma yaptığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır; Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle."