Üye Girişi
İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması

06.02.2022 16:07
İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğuna dair sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz.

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğuna dair sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla bağışlanan iş hanının, 2020'de yıkılarak yurt inşaatına başlandığı anlatıldı.

Söz konusu binanın, yıkılmadan önceki binadan yaklaşık yüzde 20 daha küçük inşa edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır. Yurt inşaatının yapıldığı alan Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı'nda kalması nedeniyle yurt uygulama projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, kurul tarafından 4135 sayılı karar ile uygun bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, inşaatın, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda fotoğraflarının paylaşıldığı hatırlatılarak, Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı yorumlarının yapıldığı aktarıldı.

"Her tür fedakarlığa hazırız"

Vakfın kapalı alan ve yükseklik itibarıyla yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimari silüetine uygun bir çalışma yaptığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır; Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle."

YORUMLAR
500

Süleymaniye Camii, Süleymaniye, Fatih, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:14:55. #1.12#
SON DAKİKA: İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement