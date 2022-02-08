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İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama Açıklaması

08.02.2022 20:59
İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama Açıklaması

İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği" açıklamasında bulundu.

İlim Yayma Vakfı, " Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği" açıklamasında bulundu.

Vakfın yazılı açıklamasında, yurt inşaatın tüm izinler alınarak yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir."

Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavrın değil, iş birliğini önceleyen bir anlayışın faydalı olacağı vurgulanan açıklamada, "Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlim Yayma Vakfından Süleymaniye'deki yurt inşaatına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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