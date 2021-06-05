İlimizde Ardahan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Çamlıçatak ormanlığında düzenlenen etkinliğe Valimiz Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte Valimiz Hüseyin Öner, diğer yetkililer, öğrenciler ve çevre gönüllüleri ile birlikte çöp topladı.

Etkinlikte konuşan Valimiz, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu, bu bilinci genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Bu etkinlik ile çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Valimiz Hüseyin Öner, şunları kaydetti:

"Çevre hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz ve kullanılamaz halde geri dönüyor. Her gün gelişen, değişen dünyamızda çevreye olan değer git gide önem kazanıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Bunun için bizde bugün daire amirlerimizle, geleceğimiz olan gençlerimizle bir farkındalık oluşturmak için burada bu etkinliği düzenledik, tüm bireylerin çevre temizliğine karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. "

Etkinlik sonrası Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner hanımefendi, etkinliğe katılanlara ve öğrencilere içinde çeşitli ikramların olduğu "sıfır atık" çantası hediye etti.