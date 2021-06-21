İlimizde Aşılama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarında oluşturulan aşı noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Covid-19 aşılama çalışmaları çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İsmetpaşa Caddesi ile Gazi İlkokulu içerisinde oluşturulan aşı noktalarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Işık, aşı noktalarında görev yapan sağlık ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aşı noktalarında aşı olan ve aşı olmayı bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Vali Işık, aşılama çalışmalarının titizlikle yürütülmesinde özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Işık'ın aşı noktalarında gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan eşlik etti.