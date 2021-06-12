İlimizde Şehitler Ağacı Oluşturuldu - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Şehitler Ağacı oluşturuldu.

İlimiz genelindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyelerin ağaca asılması nedeniyle düzenlenen programa Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, kurum amirleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda bir gazetecinin sorusunu cevaplandıran Valimiz Sayın İbrahim Akın, hazırlanan Şehitler Ağacını, şehitlerimizin hatıralarını ve isimlerini yaşatmak adına anlamlı bulduğunu söyledi.

Oluşturulan Şehitler Ağacı'nın daima şehitlerimizi hatırlatacağını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bu vatan için, bayrağımız için canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitler Ağacının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor; bu vesileyle, bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. " dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasında, Şehitler Ağacının İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.