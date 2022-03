İlimizde Yaşanan Vaka Sayısındaki Artış ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

İlimiz genelinde son günlerde vaka sayısındaki yaşanan artışın yanı sıra covid- 19 salgını ile mücadele ve ilimizdeki aşılama çalışmalarının son durumunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve esnaf odalarından temsilcilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Işık, Temmuz ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte toplumda yaşanan rehavet nedeniyle covid-19 vaka sayısında önemli bir artış meydana geldiğini belirterek bu yaşanan olumsuz tablonun nedeninin maske mesafe ve temizlik kurallarının göz ardı edilmesi ve aşılama çalışmalarındaki durağanlık olduğunu söyledi. İlimizde son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu belirterek oda başkanlarından çalışan işçilerin aşılarının tam olarak yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali Işık, koronavirüs haritasına bakıldığından her ne kadar aşılama çalışmalarında ilimiz mavi renge döndüğü görülüyor ise de tedbirlerin göz ardı edilmesi ve yaşanan rehavet sonrasında son günlerde ilimizde yaşanan vaka sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Vaka sayısındaki artış ile birlikte ayrıca ilimizin aşılama çalışmalarında da iyi bir konumda olmadığını vurgulayan Vali Işık, ilimizin yaşadığı bu olumsuz tabloyu değiştirebilmek, işletmelerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve esnafın yeniden çalışabilmesi ile sosyal hayatımızın sekteye uğramaması için hep birlikle el birliği ile bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Oda başkanlarına covid-19 salgını ile mücadele de verdikleri destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Vali Işık, "Yaşanan bu süreci en iyi ve en sağlıklı şekilde yönetebilmemiz için kendimize yol haritamızı çizmemiz ve uygulamaları buna göre hayata geçirmemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının toplumun her kesimine yeniden hatırlatılması çok önemli. Topyekün verilecek salgınla mücadelenin istenilen sonucu vermesi ve tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması ve aşılama çalışmalarının hız kazanması büyük önem arz ediyor" dedi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, son yayımlanan genelge ile birlikte artık PCR testinin zorunlu hale geldiğini belirterek aşı olmayan ya da aşılanmayan vatandaşlarımızın uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçları başta olmak okul, sinema, tiyatro ve konser gibi sosyal faaliyetlerin yapıldığı mekanlara katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi olma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Vali Işık, yine bu kapsamda işyerlerinde ve işletmelerde çalışan ve aşı olmayan işçilerinde her hafta negatif sonuçlu PCR testi getirmelerinin zorunlu olduğunu söyledi. Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, katılıcımlara yönelik olarak son günlerde vaka sayısında yaşanan artışın nedenleri ile birlikte ilimizdeki aşılama çalışmalarının geldiği son durumu içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı görüş ve temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.