İlimizin İkinci Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

İlimizin İkinci Kadın Kooperatifi Kuruldu

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenerek İlimiz Kozcağız Beldesinde kurulan Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) yürütülen Bartın Kadın Mesleki Eğitim Beceri Merkezi'nde kurs alan kadın girişimciler öncülüğünde Bartın SYDV ve Bartın Ticaret...

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenerek İlimiz Kozcağız Beldesinde kurulan Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) yürütülen Bartın Kadın Mesleki Eğitim Beceri Merkezi'nde kurs alan kadın girişimciler öncülüğünde Bartın SYDV ve Bartın Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle SS Bartın Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Vali Sinan Güner, Kooperatif üyeleri, Bartın SYDV Müdürü Feridun Güler ve İl Ticaret Müdürü Erhan Özcan'ı makamında kabul etti. İlimizin çalışkan kadınlarının Bartın Kadın Mesleki Eğitim Beceri Merkezi'nde biraraya gelerek kooperatif kurmalarının, kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımları anlamında önemli olduğunu ve Valilik olarak her daim destekçileri olacaklarını ifade eden Vali Güner, Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursunu başarıyla tamamlayan kooperatif üyesi kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.

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