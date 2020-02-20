Ilımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı - Son Dakika

Ilımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

7 saat önce

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

Ilımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

Astana, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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