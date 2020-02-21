Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı - Son Dakika

Suriye'de ılımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 mensubunun, Beşşar Esed rejimi saflarındaki İran destekli yabancı terörist gruplarla takas yöntemiyle serbest kalmalarını sağlarken, karşılığında İran destekli bir teröristin cesedini verdi.

Ilımlı muhalif gruplarla, Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları emrindeki yabancı terörist gruplar arasında rejimin Kızılay'ı aracılığıyla batı Halep kırsalında esir takası gerçekleşti.

Halep'in batı kırsalında Karasi köyünde 3 hafta önceki çatışmalarda rejim güçlerince yakalanarak esir düşen 2 muhalif savaşçı serbest kalırken, muhalifler de ellerindeki İran destekli bir teröristin cesedini teslim etti.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğini alarak yaklaşık bir ay önce Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlatmıştı.