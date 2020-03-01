Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı. - Son Dakika

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Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
6 saat önce
Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
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