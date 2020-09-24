İlimtepe'nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı - Son Dakika

İlimtepe'nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı

Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesine inşa edilecek yol ile bölgenin modern bir hal almasını sağlayacak.

İlimtepe'nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı, System.String[]

Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesine inşa edilecek yol ile bölgenin modern bir hal almasını sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını için önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Körfez ilçesindeki önemli bir güzergahı oluşturan Körfez İlçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5 bin 200 metre uzunluğunda yolda yapılacak yeni yol çalışması için ihaleye çıkıldı. Etaplar halinde yapılacak çalışma ile mevcut yoldaki eğimden dolayı yaşanan trafik güvenliğini ortadan kaldıracak. Modernliği ve konforu ile göze çarpacak yol uzun vadede Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarını da sağlayacak.

Etaplar halinde inşa edilecek yolun birinci etabı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi. E-İhale şeklinde Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılan ihaleye 10 firma tarafından teklif verildi. En düşük teklif 21 milyon 150 lira, en yüksek teklif ise 27 milyon 373 bin lira olarak verildi. Genel proje kapsamında diğer İlimtepe Yolu'na göre daha az eğimli 5 bin 200 metre uzunluğunda yeni bir yol inşa edilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilecek olan yeni yol, daha konforlu ve 2 çarpı 2 şeklinde duble yol olacak.

Gerçekleştirilecek olan proje ile Körfez Bölgesinde D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlanacak. Proje ile kısa sürede İlimtepe Konutlarına ulaşımı sağlayacak daha güvenli bir yol inşa edilecek. Ayrıca uzun vadede Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor. Birinci etap kapsamında D-100 Yeni Yalı Mahallesinden başlayacak olan yol, Çamlı Tepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. Proje kapsamında yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için bir adet geçiş köprüsü yapılacak. Bin 120 metre yol uzunluğuna sahip olan birinci etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezlerinin yapılması da planlanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlimtepe'nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı - Son Dakika

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