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İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak - Son Dakika

İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak

09.07.2021 09:56
İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Otoyol geçiş köprüsü temel kazıklarının çakıldığı proje kapsamında, bin 120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılacak. 90 adet kazık çakılan viyadüğün birinci etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapılacak. İlimtepe bağlantı yolu 1. etap çalışmaları kapsamında Çamlıtepe Mahallesi yönünde kuzey tarafta donatılı toprak duvar sistemi toprakarme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Mevlana Kavşağı'na kadar olan kısımda ise yol dolguları yapımına başlandı. Çalışmalar kapsamında, Çamlıtepe Mahallesi'ne bağlantı için 128,7 metre açıklıklı otoyol geçiş köprüsü yapılacak. Anadolu Döküm Kavşağı'ndan başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. Bin 120 metre uzunluğa sahip olan 1.etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılacak.

Dört şeritli yol

D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor. - KOCAELİ

İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak
İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak
İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak
İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlimtepe otoyol geçiş köprüsü ulaşımı rahatlatacak - Son Dakika


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