İlimtepe yolunun 1. etap çalışmaları başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İlimtepe yolu 1.etap çalışmaları kapsamında, TEM üzerine viyadük yapılarak Yunus Emre Caddesi'ne geçiş sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak, İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmaları başladı. Viyadük temel kazıklarının çakılmaya başladığı çalışmalar kapsamında Çamlıtepe Mahallesi'ne bağlantı için otoyol geçiş köprüsü yapılacak. 1.etap kapsamında Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden viyadükle geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. Çalışmalar kapsamında cadde ve kavşak düzenlemeleri de yapılacak.

D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

Otoyol üzerine geçiş köprüsü

Birinci etap kapsamında D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçecek. Yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için bir adet geçiş köprüsü yapılacak. Bin 120 metre uzunluğuna sahip olan 1.etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezlerinin yapılması planlanıyor. - KOCAELİ