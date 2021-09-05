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Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı - Son Dakika

Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı

05.09.2021 15:37
Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilısılık köyünde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan caminin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilısılık köyünde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan caminin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni caminin projesinin özenle hazırlandığını ifade etti.

Projeyi gördüğünde büyük heyecan yaşadığını belirten Çivitcioğlu, mimar Mehmet Osmanlıoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın mimarımıza göstermiş olduğu ilgiye, alakaya, gayrete ve emeğine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve güveniyorum, Ilısılıklı hemşerilerimiz, İstanbul'dan Çankırı'dan ne yapması gerekiyorsa bir an evvel yapacaklar. Ben de buradan söz veriyorum, size ne şekilde katkı sunmam gerekiyorsa her zaman emrinizdeyim, her zaman yanınızdayım." diye konuştu.

Ilısılık Köyü Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İrfan Çakır da 250 haneli Ilısılık köyünün, gurbette yaşayanlarla birlikte yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Eski caminin 1977 yılında inşaatına başlandığını, 1983 yılında tamamlanarak hizmete girdiğini söyleyen Çakır, "Camimiz sayısal olarak yetmiyordu. Özellikle cuma günleri, bayram günleri bizim köyümüze dışarıdan gurbetçilerimiz katılım sağladığı için yeterli değildi. Daha sonra yaptırmış olduğumuz deprem etüdüyle 5 ve üzeri depremlere dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Allah'ın izniyle bugün burada atmış olduğumuz temelde, ileride bizlerin torunlarının torunları bunu tarihi eser olarak adlandıracak ve 'Ecdadımız bize ne güzel eser bırakmış' diye bizlere ve sizlere dua edecek." dedi.

Çakır, eski cami ve yeni caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni caminin mimarı Mehmet Osmanlıoğlu da İslam şehirlerinin merkezlerinin cami olduğuna işaret etti.

"Camide 633 kişi namaz kılabilecek"

Ilısılık köyünün de merkezinin yeni cami olacağını ifade eden Osmanlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu cami gerçekten köyün uzun zaman ihtiyacını sağlayacak büyüklükte inşa ediliyor. Camimiz deprem açısından oldukça güvenli bir bina olacak inşallah. Caminin arsa alanı 770 metrekare civarında. Yıkılan cami 163 metrekare, yeni yapılacak cami ise 252 metrekare alana oturuyor. Dolayısıyla yaklaşık 90 metrekare daha büyük bir cami yapıyoruz, sadece taban oturumu olarak. Komple inşaat alanı, cami ve ilave birimleriyle birlikte 1088 metrekareye ulaşıyor. Camide 633 kişi namaz kılabilecek. Yaklaşık olarak caminin maliyeti 6,5 milyon lira civarında."

Konuşmaların ardından dua edilerek caminin temeli atıldı, daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi.

Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı
Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı
Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı
Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı
Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı

Salim Çivitcioğlu, Milletvekili, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilısılık köyüne yapılacak yeni caminin temeli atıldı - Son Dakika


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