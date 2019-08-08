Son Dakika Haberleri: İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı (2)
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İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı (2)

28 dakika önce

SERBEST BIRAKILDILARKütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B.

İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Kütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) ifadelerinin ardından çıkardığı adliyede tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:58 Kaynak: DHA
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