İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) ifadelerinin ardından çıkardığı adliyede tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.