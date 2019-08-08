İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı (2)
28 dakika önce
SERBEST BIRAKILDILARKütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:58 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Kütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) ifadelerinin ardından çıkardığı adliyede tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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