İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2) - Son Dakika

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2)

6 saat önce

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'da H.T.'yi "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz" diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasp eden Ali Alagöz ve Babacan Durmaz ile H.T.

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı (2), System.String[]

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da H.T.'yi "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz" diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasp eden Ali Alagöz ve Babacan Durmaz ile H.T.'nin ilişki için anlaştığı Esme Tural, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, 'yol kesmek suretiyle silahla birden kişi ile yağma' suçundan tutuklandı.


Ali Alagöz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:20 Kaynak: DHA
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