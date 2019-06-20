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İlişki için anlaştığı kadını, yer anlaşmazlığından öldürmüş

1 saat önce

BURSA'da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) kati zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı.

İlişki için anlaştığı kadını, yer anlaşmazlığından öldürmüş, System.String[]
BURSA'da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) kati zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Mıcık, para karşılığı anlaştığı Kırgöz'ü, cinsel ilişki için gittikleri yer konusunda çıkan anlaşmazlık sonrası öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
İddiaya göre, Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kıkgöz, Mıcık'a Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki boş araziye gitmesini söyledi. İkili buraya geldiğinde ise Yusuf Mıcık, kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. Kırkgöz, bunun üzerine Mıcık'ın otomobilinde bulunan cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.
POLİS, CİNAYET SİLAHINI DEDEKTÖRLE BULDU
Yusuf Mıcık, sorgusunda suçunu itiraf ederek, cinayet silahını evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dedektörle yaptıkları arama ile yerini belirlediği tabancayı, kazma ve kürekle toprağı kazarak buldu.
Mıcık'ın ilk ifadesinde, "Yol üzerinde ilişkiye girmek için Nazan Kırkgöz ile anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem' dedim. Arabada bulunan cep telefonumu aldı, vermeyeceğini söyledi. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım" dediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mıcık, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Neden öldürdüğümü bilmiyorum. Alkollüydüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi. Mıcık, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
Bursa, Polis, Kırkgöz, Güncel
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