Son Dakika Haberleri: İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)
Son Dakika Güncel İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)

İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)

1 saat önce

KADINLARIN TELEFONUNDAN NUMARASINI SİLMİŞAdana'da cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadını gasp ettikten sonra tutuklanan Mehmet Can Yılmaz"ın 'Dayının selamı var' diyerek kadınları korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2), System.String[]

KADINLARIN TELEFONUNDAN NUMARASINI SİLMİŞ

Adana'da cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadını gasp ettikten sonra tutuklanan Mehmet Can Yılmaz"ın 'Dayının selamı var' diyerek kadınları korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden bulduğu kendi numarasından ulaştığı kadınlarla buluştuktan sonra kurusıkı tabancayla korkuttuğu, kadınların telefonlarından da kendi numarasını silip, delil bırakmamaya çalıştığı saptandı. Mehmet Can Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde ise, "Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler ben de paramı geri almak için silah çektim" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.


Can Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]