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"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti - Son Dakika

"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti

09.09.2021 18:22

Ankara'da yaşayan Önder Çelik, eşiyle ilişkiye girmek için odaya gittiği sırada "Sıra bendeydi" diyen aynı evde yaşadığı sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk tarafından öldürüldü. Kadının yargılandığı davada 15 yıl haksız tahrik indirimi yapıldı. Mahkeme heyeti, Kavuştuk'un cinayeti, haksız tahrik altında işlediğine karar verdi. Kadın da yatak odasında darba uğradığını söyleyerek kendini savundu.

Ankara'da geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda 44 yaşındaki Önder Çelik'in aynı evde yaşadığı sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ve eşi Seher Çelik arasında, ilişki sırası nedeniyle kavga çıktı. Daha sonra ilişki sırasının kendisinde olduğunu belirten Kavuştuk, eşiyle ilişkiye girmek için yatak odasına giden Çelik'i yaşanan arbede sırasında öldürdü. Mahkeme heyeti, kadının yargılandığı davada gerekçeli kararı açıkladı. Yatak odasında darba uğradığı tespit edilen kadına, 15 yıl haksız tahrik indirimi yapıldı.

OLAYIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Gülyeşim Kavuştuk, 9 Temmuz'da görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kavuştuk'un cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

"CİNAYET ANI DARBEDİLDİ"

Kavuştuk'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kavuştuk'un, ilişkiye girme sırası nedeniyle hem Önder Çelik hem de Seher Çelik ile tartıştığı belirtilen kararda, cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dikkat çekildi. Önder Çelik'in, tartışma sırasında sanığı darbettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda bunun sabit olduğu aktarıldı. Gerekçede, sanığa TCK'nın 29'uncu maddesinde yer alan 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında suç işleyen kimseye müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü gereği üst sınırdan 18 yıl hapis cezası uygulandığı, takdir indirimi ile bunun 15 yıla düşürüldüğü aktarıldı.

'İlişki sırası bendeydi' deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
İlişki sırası bendeydi tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti

Önder Çelik, Seher Çelik, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İlişki sırası bendeydi' tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti - Son Dakika
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