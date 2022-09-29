İLİŞKİ VAADİYLE ARACINA BİNEN KADININ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DÖVÜLÜP, PARASI VE OTOMOBİLİ GASBEDİLDİ - Son Dakika
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İLİŞKİ VAADİYLE ARACINA BİNEN KADININ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DÖVÜLÜP, PARASI VE OTOMOBİLİ GASBEDİLDİ

29.09.2022 10:05

ADANA'da Mehmet Resul D. (51), ilişkiye girme vaadiyle aracına binen Gürcü Gökmen (22) adlı kadının arkadaşları Abdurrahman Sarıkuşçu (26) ve Emrullah Acat (33) tarafından dövülüp, cep telefonu, parası ve otomobili gasbedildi.

ADANA'da Mehmet Resul D. (51), ilişkiye girme vaadiyle aracına binen Gürcü Gökmen (22) adlı kadının arkadaşları Abdurrahman Sarıkuşçu (26) ve Emrullah Acat (33) tarafından dövülüp, cep telefonu, parası ve otomobili gasbedildi. Mehmet Resul D.?yi yol kenarında bırakıp kaçtıktan sonra otomobili bir sokağa terk eden şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki iş yerinden 23 Eylül gecesi çıkan Mehmet Resul D., otomobiliyle evine giderken yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü Gökmen'in yanında durdu. Gökmen, eve gideceğini söyleyip Mehmet Resul D.?den kendisini bırakmasını istedi. Otomobile binen Gökmen, bir süre ilerledikten sonra 'Bir şeyler içebiliriz' teklifinde bulundu. Yol üzerindeki bir marketten içki alan Mehmet Resul D., Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki boş bir arazide otomobili park etti. Sohbet edip, içki içtikleri sırada Mehmet Resul D.?nin otomobiline 2 kişi bindi. Bu kişiler Mehmet Resul D.?yi dövüp, cüzdanını ve otomobilin anahtarını aldı. Otomobille yola çıkan şüpheliler, bir süre sonra Mehmet Resul D.?yi yol kenarında bırakıp, uzaklaştı.

YAKALANIP, TUTUKLANDILAR

Kent merkezine dönen Mehmet Resul D.?nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman Sarıkuşçu ile Emrullah Acat'ın gerçekleştirdiklerini belirledi. Şüphelilerin, plakasını söktükleri otomobille Cumhuriyet Mahallesi'ne gittikleri saptandı. Mahalleye giden ekipler, otomobili bir sokağa terk edilmiş halde buldu. Polis, Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saklandığı belirlenen şüphelileri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gürcü Gökmen, 'Bir şeyler içiyorduk. Sonra Abdurrahman ve Emrullah geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp, götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok' dedi. Diğer şüpheliler Sarıkuşçu ile Acat ise Gökmen'in kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcü Gökmen, Abdurrahman Sarıkuşçu ve Emrullah Acat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çukurova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLİŞKİ VAADİYLE ARACINA BİNEN KADININ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DÖVÜLÜP, PARASI VE OTOMOBİLİ GASBEDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İLİŞKİ VAADİYLE ARACINA BİNEN KADININ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DÖVÜLÜP, PARASI VE OTOMOBİLİ GASBEDİLDİ - Son Dakika
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